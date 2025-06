Linguizzetta : la Festa Paesana de retour le 14 juin sur la ferme Solobio

Ce vendredi 14 juin, les terres de la ferme Solobio, à Linguizzetta, accueilleront une nouvelle édition de la Festa Paesana, un rendez-vous à la fois festif et engagé. L’événement, lancé en 2022, s’est construit autour d’une idée simple : rassembler des producteurs, des artistes, des associations et un public large autour de l’agroécologie.



À l’origine, une rencontre entre le groupe Kusika, en quête d’un lieu pour jouer en plein air, et les agriculteurs de la ferme. L’alchimie a pris. Depuis, la journée revient chaque année, portée par une équipe de bénévoles épaulée par l’association Una Lenza Da Annacquà, la commune de Linguizzetta et l’Éco-Gîte Carbonaccio.



Le site ouvrira à 10h. Le programme commence avec un village d’associations et d’artisans, un troc de graines, et un jeu de rôle grandeur nature proposé par Terre de Liens pour explorer, à travers la fiction, les tensions autour de l’accès au foncier agricole. L’après-midi, le public pourra assister à une déambulation dansée au cœur des jardins avec la compagnie Vialuni, suivie d’un concert des élèves du centre culturel Anima, d’une démonstration de traction animale par Equiloisirs, et, sous réserve, d’une présentation de forge et maréchalerie. En soirée : DJ set, représentation théâtrale (Molière et ses masques, par la compagnie Le K), puis concerts de Isulanderset Kusika. L’entrée est gratuite. La buvette est ouverte sur adhésion (2 euros), et la restauration assurée par Sylvain, cuisinier du gîte Carbonaccio, adepte d’une cuisine de saison, locale et improvisée.



Un lieu, une démarche

La ferme Solobio, qui accueille la manifestation, est conduite par Yannick Carteret et Émilie Camain. Leur activité associe agroforesterie, traction animale, maraîchage, aviculture, et accueil pédagogique. Le lieu est pensé comme un espace de production, mais aussi comme un lieu de passage, de partage et de formation.



La Festa Paesana fonctionne comme un tiers-lieu éphémère : un temps court, mais dense, où se croisent pratiques agricoles, enjeux politiques et culture locale. L’objectif affiché : recréer du lien entre humains, territoire, production et culture.



Plusieurs associations seront présentes tout au long de la journée, parmi lesquelles Casgiu Casanu, CPIE A Rinascita, Via Campagnola, Zéro Frazu, Tavignanu Vivu, Terres de Liens, ou encore le média Isula Muntagna.



L’événement s’inscrit dans le réseau Bio in Festa, coordonné par Inter Bio Corse, qui rassemble plusieurs manifestations entre avril et juillet autour de la valorisation de l’agriculture biologique et des circuits courts.