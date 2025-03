Linguizzetta : Anthony et Alexandre Poli : l'or et le bronze au concours général agricole

À 23 et 24 ans, Alexandre et Anthony Poli, viticulteurs à Linguizzetta, viennent de décrocher deux récompenses au Concours général agricole : une médaille d’or pour le Domaine de Piana Rouge 2023 et une médaille de bronze pour le Clos Calviani Rouge 2023. Une reconnaissance qui vient saluer leur engagement, leur passion et un savoir-faire transmis de génération en génération.



Les plus jeunes vignerons de Corse

Fils et petit-fils de vignerons, les frères Poli se sont très tôt tournés vers la viticulture. À 21 ans seulement, Anthony Poli était déjà le plus jeune vigneron de l’île, suivi de près par son frère Alexandre. Trois récoltes, deux cuvées et 13 hectares de vigne plantés plus tard, ils s’imposent comme des acteurs prometteurs du vin corse.



Si leur ambition est commune – posséder leur propre domaine et y développer leurs méthodes – leurs chemins ont divergé. Alexandre, l’aîné, est parti se former à Châteauneuf-du-Pape, avant de revenir travailler en alternance au domaine Gentili à Patrimoniu, où il a affiné son savoir-faire. Il exploite aujourd’hui 12 hectares à Linguizzetta et prépare sa première vendange.



Anthony, lui, a choisi de rester en Corse, se formant au lycée agricole de Borgo tout en travaillant aux côtés de son père. Il a rapidement pu acquérir 13 hectares et lancer sa marque "AP", tout en dirigeant une société de prestations agricoles employant jusqu’à 50 ouvriers en période de récolte.



Malgré leur jeune âge, les frères Poli affichent déjà un succès commercial : 12 500 bouteilles vendues l’an dernier pour Anthony, qui vise les 25 000 dans les prochaines années grâce à l’expansion de son domaine. Entre héritage familial et ambition moderne, ces deux jeunes vignerons incarnent une nouvelle génération qui bouscule les codes de la viticulture corse.