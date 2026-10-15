Ligue 3 : à Concarneau, le Sporting devra trouver la bonne formule

Cette 10e journée sera celle du premier bilan de la saison. Sur le plan comptable, avant leur déplacement à Concarneau, les Bastiais enregistrent 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Soit 11 points sur 27 possibles et des premiers pas en Ligue 3 très loin de ce qui était initialement attendu pour un club de Ligue 2.



Face au troisième du championnat, les Bastiais devront sortir le grand jeu. Meilleurs à domicile qu’à l’extérieur, ils devront déjouer les pièges d’une « équipe très cohérente qui défend collectivement, très bas mais très bien et qui est dans une dynamique positive. Un beau challenge nous attend », dira Laurent Peyrelade en conférence de presse d’avant-match au sujet de son adversaire.



Sur le terrain, le coach bastiais devra, comme toujours, faire avec son effectif limité. Noah Zilliox, Lakdhar Bellal et Isaac Monnier seront privés de déplacement en Bretagne pour cause de suspension. Du côté de l’infirmerie, Cléo Meillère est incertain. Le plan des Bastiais : « Jouer avec un peu plus de joueurs offensifs et trouver notre point d’équilibre. L’idée, c’est d’avoir un peu plus de présence là-haut, pour être plus dans l’efficacité ». Objectif : trouver enfin le bon équilibre, faute de véritable numéro neuf, et avoir une équipe en capacité de marquer des buts et de remporter des matchs. La statistique de 7 buts en neuf matchs est insuffisante.



Pour cela, Laurent Peyrelade souhaite s’appuyer sur le jeune Nohlann Alebate : « On va dire qu’il remplace Félix Tomi, même si ce n’est pas le même profil », saluant son jeune joueur de 20 ans : « Les meilleurs joueurs en match et à l’entraînement méritent de jouer. Il est dynamique, solaire, plein d’insouciance. Il peut faire monter le bloc. Il a été très, très intéressant au dernier match à domicile et en coupe. Il mérite d’être lancé et ce qui lui arrive ».



Une clé, peut-être, pour déverrouiller un Sporting bloqué dans les 30 derniers mètres par manque de justesse ? Cette conférence de presse d’avant-match aura aussi été l’occasion de présenter Fallou Fall, qui permettra de « jouer dans un autre système », a indiqué Laurent Peyrelade. Le jeune milieu de terrain sénégalais de 20 ans, en provenance de la réserve de l’Olympique Lyonnais et vainqueur de la Coupe d’Afrique en 2023 avec les U17, a indiqué sa préférence pour jouer en six. S’il devrait faire ses premiers pas en Ligue 3 ce samedi, le milieu de terrain devra appréhender rapidement ce championnat, rappelant qu’il a choisi le « Sporting pour progresser et gratter le plus de temps de jeu possible. Avec l’espoir de basculer dans un plus grand club ». C’est tout ce qu’on lui souhaite, tout comme porter les Bastiais avec lui au plus haut.