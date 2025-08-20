CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2 : la commission de discipline sanctionne après SC Bastia – Pau FC 20/08/2025 Jérôme Filippini fait ses adieux à la Corse : « Ce départ est mon choix et je l’assume pleinement »  20/08/2025 Lumiu a rendu hommage au gendarme Pascal Beneito, mort à 23 ans lors de l'incendie de 1986 20/08/2025 Handball Nationale 2 : Les Cortenais préparent leur saison avec application 20/08/2025

Ligue 2 : la commission de discipline sanctionne après SC Bastia – Pau FC


C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 21:00

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu ses décisions concernant les incidents survenus lors de la rencontre de la 2ᵉ journée de Ligue 2 BKT entre le SC Bastia et le Pau FC, disputée vendredi 15 août 2025 au stade Armand-Cesari.



SC Bastia-Pau avant le… match (Photo Gérard Baldocchi)
SC Bastia-Pau avant le… match (Photo Gérard Baldocchi)
Les joueurs expulsés Christ Inao Oulaï (SC Bastia),  qui transféré prendra le chemin de la Turquie, a écopé de  quatre matchs de suspension ferme., Tom Ducrocq (SC Bastia) de  deux matchs de suspension ferme. et Daylam Meddah (Pau FC)  sera suspendu pour un match et s'est vu également infliger d'un match de suspension avec sursis.


Sur les bancs, Luis De Sousa (directeur sportif du Pau FC)  a écopé de deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Et Dominique Agostini (entraîneur des gardiens du SC Bastia) a fait l'objet  de la même sanction : deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos