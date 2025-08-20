Ligue 2 : la commission de discipline sanctionne après SC Bastia – Pau FC

Les joueurs expulsés Christ Inao Oulaï (SC Bastia), qui transféré prendra le chemin de la Turquie, a écopé de quatre matchs de suspension ferme., Tom Ducrocq (SC Bastia) de deux matchs de suspension ferme. et Daylam Meddah (Pau FC) sera suspendu pour un match et s'est vu également infliger d'un match de suspension avec sursis.





Sur les bancs, Luis De Sousa (directeur sportif du Pau FC) a écopé de deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Et Dominique Agostini (entraîneur des gardiens du SC Bastia) a fait l'objet de la même sanction : deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.