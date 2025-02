Ligue 2. Thierry Debès : « Ne pas se relâcher face à Guingamp »

Après une longue période de vaches maigres et grâce à trois succès d’affilée, le club ajaccien se retrouve désormais 14e du championnat de Ligue 2. Pour autant, Thierry Debès, le coach acéiste, sait qu’il faut continuer à engranger des points en vue du maintien :« Il nous faut encore cinq victoires pour être définitivement sauvés. On revient de très loin, il y a peu de temps, j’avais lu un sondage qui disait que 98 % des personnes interrogées nous voyaient en National. On est vraiment revenus dans le coup, mais il va falloir encore continuer à prendre des points. Demain, c’est un match très important. On a la chance de recevoir deux fois de suite et ce serait bien de poursuivre sur notre lancée. On a mis des choses en place et les joueurs ont adhéré. Il y a beaucoup plus de confiance, mais j’attends la confirmation pour les matchs à venir. C’est important de faire tourner le compteur points. On va tout faire pour gagner. Il faut être ambitieux. »



Guingamp, un adversaire de qualité

Ce samedi après-midi, les Ajacciens reçoivent Guingamp, 5e du championnat, qui vient de se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe de France à Toulouse (Ligue 1). « Il ne faut surtout pas se relâcher. On affronte Guingamp, 5e du championnat, qui s’est facilement qualifié en Coupe de France à Toulouse. Ils ont un effectif pléthorique et ont même laissé des joueurs au repos en Coupe. C’était un match disputé sur un petit rythme, et je ne pense pas qu’ils aient laissé des forces dans la bataille. On sait qu’on va jouer une équipe en pleine forme, qui veut continuer à performer et à rester dans le top 5. C’est la deuxième attaque de Ligue 2, et ils jouent clairement la montée. Après, on reçoit Laval, 6e, qui est l’une des deux meilleures équipes à l’extérieur. Ce sont deux gros chocs qui nous attendent à domicile. Les joueurs doivent être prêts à livrer deux gros combats. On récupère des joueurs semaine après semaine, et quand on gagne, c’est plus facile de récupérer. Les joueurs reviennent bien en forme. »



Sous les yeux de Glenn Straub, l’investisseur américain

Ce match aura un parfum particulier puisqu’il se déroulera sous les yeux de Glenn Straub, l’investisseur américain arrivé ce vendredi après-midi à l’aéroport d’Ajaccio avec son avocat pour étudier un possible rachat du club. Pour Titi Debès, cette visite ne perturbera pas le groupe : « Les joueurs sont focus sur le sportif. Après, on est tous conscients des difficultés du club et nous sommes heureux que des gens s’y intéressent. On sait que le sauvetage de l’ACA passera par un rachat. D’ailleurs, je tiens à féliciter nos dirigeants qui ont su tirer la sonnette d’alarme à temps et n’ont pas attendu la fin de la saison. Cela aurait peut-être été trop tard, et c’est pourquoi il y a aujourd’hui des investisseurs intéressés. Je pense que nous avons des atouts autour de ce club, et pas seulement au niveau sportif. J’espère qu’on fera plaisir à ce monsieur ce samedi en mettant du bon contenu et un résultat au bout. »



Pour ce nouveau choc, le staff ajaccien peut compter sur un effectif quasiment au complet, même si Touzghar, Jacob et Ben Touré restent blessés, tandis qu’Ayessa fait les frais du retour d’Everson.





Le groupe ajaccien face à Guingamp



Sollacaro, Quilicchini, Vidal, Kouassi, Bamba, Strata, Youssouf, Anziani, Puch, Barreto, Jabol, Huard, Mangani, Everson, Santelli, Chegra, Soumano, Kanté.