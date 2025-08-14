Ligue 2. SC Bastia – Pau : « Cette saison, nous savons que nous sommes attendus »

Le Sporting Club de Bastia accueille Pau FC ce vendredi 15 août à 20 h au stade Armand-Cesari. Une rencontre qui compte pour la deuxième journée de Ligue 2, mais qui fait office de premier match de la saison pour les Turchini. Le Sporting devait se déplacer sur le terrain de l’AC Ajaccio pour l’ouverture du bal, mais la rencontre a été annulée suite aux déboires financiers du club ajaccien. C’est donc dans un stade de Furiani fraîchement rénové que débute réellement, ce vendredi, la saison 2025-2026 des Bastiais.



Une semaine de « pause » qui a été mise à profit à l’entraînement, explique Benoît Tavenot, l’entraîneur du club : « On a fait une opposition en interne pour se rapprocher des contraintes athlétiques. On a bien travaillé, nous sommes prêts pour la saison et pour démarrer très fort. » Après une période estivale qui a duré un peu plus longtemps, les joueurs sont prêts à en découdre. Pour Dumè Guidi : « Il fallait qu’on reparte au travail, nous avons travaillé comme il fallait. Nous avons hâte d’être devant notre public. »



Objectif de la saison : 48 points



Et les attentes sont fortes, que ce soit du côté des supporters, mais aussi de l’entraîneur. Après avoir montré un bon niveau de jeu l’an passé et obtenu une 8ᵉ place, l’objectif affiché est clair : « Moins de 48 points cette saison, je serai déçu », confie Benoît Tavenot. Pour le coach bastiais, cette année, l’équipe doit : « se rapprocher au maximum du haut, l’ambition est d’embêter tout le monde », tout en décrivant un championnat qui s’annonce « très homogène » et en mettant en garde contre certains pièges : « Il faut être sérieux pour ne pas lâcher de points en route, car nous n’avons pas les moyens de faire les malins. »



Une pression supplémentaire est également mise par les observateurs, qui positionnent le Sporting parmi « les équipes attendues de la saison ». « Je pense qu’on a fait bonne impression l’an passé avec notre jeu. Nous savons que nous allons être attendus. Il faut confirmer, voir plus haut et faire des points », a martelé le défenseur bastiais, en rappelant la présence de grosses écuries dans le championnat, comme Saint-Étienne.



Pour assurer ses ambitions, le Sporting Club de Bastia peut compter sur un effectif relativement stable par rapport à la saison passée. Une stabilité que Dumè Guidi et Benoît Tavenot ont rappelée à l’occasion de cette première conférence de presse d’avant-match de la saison. Pour l’entraîneur : « L’équipe repart avec des bases, un vécu et des repères. Cela se voit aux entraînements. » Pour le défenseur bastiais : « Avoir quasiment le même effectif que l’année dernière est un plus. Nous avons intégré les nouveaux et travaillé le côté offensif. »



Sur l’adversaire : le FC Pau



Concernant l’adversaire du jour, FC Pau, les Béarnais ont réussi leur entrée en s’imposant 2 à 0 face à Annecy à domicile : « Une équipe qui a eu un recrutement intelligent », estime Dumè Guidi. Le coach bastiais y voit « une équipe qui a fait de très bons matchs de préparation. Une équipe prête à jouer et joueuse ».