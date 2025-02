Ligue 2 : Benoît Tavenot, entraineur du Sporting veut "stopper les défaites à l’extérieur"

Bonne nouvelle, pour cette rencontre l’entraineur Benoît Tavenot pourra aligner ses deux nouvelles recrues offensives, Jérémy Sebas et Ayman Aiki. « Jérémy est susceptible de démarrer la rencontre, Aiki a été arrêté sur blessure à St Etienne mais il sera dans le groupe » souligne le technicien bastiais. « Leur arrivée a fait du bien au groupe et crée une émulation. Ils se sont vite adaptés. On a retrouvé un équilibre après les départs non prévus à l’intersaison de Bianchini et d’Alfarela. Jérémy a des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, de la puissance. C’est un joueur de rupture et de profondeur. Ayman est plus un latéral».



Le coach bastiais est aussi revenu sur l’imbroglio Maggiotti et cette arnaque évitée de justesse. Julien Maggiotti a repris avec le groupe mais son entraineur a été clair avec lui : « J’attends un nouveau joueur, une nouvelle dynamique et il a entendu le message. Il a un programme spécifique avec le préparateur physique pour revenir». Côté absences, le Sporting devra faire sans Guidi ni Tomi, blessés et sans Etoga, suspendu. « Il nous reste 13 matchs, un long sprint, à nous de bien le démarrer ce vendredi. Il nous faut prendre les points qui nous manquent rapidement. Après on réfléchira au reste. Déjà stopper les défaites à l’extérieur. Peu importe l’adversaire en face, il faut gagner. On va jouer contre Rodez une équipe atypique de ce championnat qui se crée beaucoup d’occasions mais qui en concède aussi. Il faudra être solide, bien défendre. A nos flèches offensives ensuite de faire le travail ».



Pour le défenseur Zacharia Ariss, la victoire est l’objectif du groupe. « On a l’objectif de gagner, se relancer, faire enfin une série. On est pour l’instant mal payés de nos efforts, on manque de réussite mais ça va tourner à un moment ou un autre. On a la qualité pour gagner ».