Ligue 2. Benoît Tavenot avant Clermont-SC Bastia : « Il faut confirmer ! »

« Après la victoire à Rodez, on n’a qu’un souhait : faire enfin une série, » affirme le coach bastiais. « Ce sera un tout autre match. Clermont est sur une mauvaise dynamique mais possède de bons joueurs. Ils sortent d’une défaite à Metz, malgré un match consistant. Nous devons y aller en confiance, avec nos acquis, et produire du contenu : bien défendre et faire la différence offensivement. Si nous avons souvent la maîtrise dans le jeu, eux aussi ; il y aura donc un vrai rapport de force. Il faut confirmer notre victoire à Rodez. »



Pour cette rencontre, seul Félix Tomi est blessé ; tous les autres joueurs sont opérationnels. « Il y a concurrence à tous les postes. J’ai quatre défenseurs centraux de niveau, des latéraux de niveau. À chacun d’accepter cette concurrence, » note-t-il.



Le Sporting, qui manquait de réussite depuis plusieurs semaines, espère avoir inversé la tendance en Aveyron. « On a eu des ‘cadeaux’ là-bas. Ça tourne, mais il faut que ça dure. Clermont, je le répète, dispose de joueurs capables de battre n’importe qui. Ils ont besoin de points, nous aussi. On y va pour enchaîner, avec humilité mais beaucoup d’ambition. Pour progresser, il nous faut encore plus de maturité et de vécu, surtout dans la gestion de nos temps faibles et de nos émotions. Le championnat avance et la fenêtre de tir se réduit, donc à nous de prendre des points pour être tranquilles, puis grandir ensemble. »



Ce déplacement marquera aussi la deuxième apparition de Jérémy Sebas sous les couleurs bastiaises. L’attaquant de 22 ans, prêté par Strasbourg, confie avoir trouvé à Bastia « de belles personnes, tant chez les joueurs qu’au club » et se dit déjà bien intégré. « Bastia est un grand club et je n’ai pas hésité à venir. Frédéric Antonetti m’a vu jouer à Strasbourg, on a gardé le contact. Ça va me donner du temps de jeu, me permettre de montrer mes qualités et ça peut lancer ma carrière, » conclut-il.