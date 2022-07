Ligue 1 : le match OL-AC Ajaccio ouvrira la saison le vendredi 5 août

Après une saison terne (8e place), l’OL pourra faire jouer ses deux recrues phares, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, face à l’équipe corse, récente 2e de Ligue 2.

La 1re journée sera clôturée par la rencontre Marseille – Reims, dimanche 7 août (20h45), tandis que le match du samedi soir (21h00) opposera Clermont au Paris SG, champion de France en titre.

Le Championnat de France de Ligue 1 conserve les mêmes diffuseurs que la saison passée : Amazon Prime Vidéo pour huit matches par journée, dont ceux du vendredi soir et du dimanche soir, et Canal + pour les deux rencontres programmées le samedi soir et le dimanche à 17h05.



En Ligue 2, c’est le match Dijon – Saint-Etienne qui ouvrira la première journée, dès le samedi 30 juillet à 15h00.