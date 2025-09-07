Libri Mondi : la 9ᵉ édition les 13 et 14 septembre au musée de Bastia

Cette 9ᵉ édition de Libri Mondi n’aura pas été de tout repos pour les organisateurs. Si l’annulation à la dernière minute de deux auteurs (Jean-Baptiste Del Amo et Benjamin Dierstein) leur a donné quelques sueurs froides, le plateau d’écrivains et de romanciers présents pendant deux jours au musée de Bastia est à la hauteur de l’exigence du festival de rencontres littéraires.



Le public retrouvera, les 13 et 14 septembre, l’autrice irlandaise Michelle Gallen, Alexandre Lenot, Dimitri Rouchon-Borie, Nagui Zinet, l’Américaine Joyce Maynard, ainsi que l’invité de dernière minute venu pallier ces défections : l’écrivain et polémiste français Pierre Jourde, récompensé par le prix Renaudot des lycéens en 2005



Sébastien Bonifay, l’un des organisateurs de Libri Mondi, annonce la couleur : « C’est le même esprit que depuis neuf ans, c’est un festival sans thématique, avec des auteurs et autrices qui viennent de partout. On va retrouver Joyce Maynard qui écrit depuis longtemps et qui est un grand nom de la littérature américaine. On a aussi des auteurs pour qui c’est un premier roman comme Nagui Zinet. C’est un mélange de tous les styles, on n’a aucun interdit. »



À l’occasion de la présentation des auteurs, l’équipe du festival littéraire, Sébastien Bonifay, Bénédicte Giusti, Caroline Bonifay et Ange-Toussaint Pietrera, détaille et met en avant les invités : « Pour son premier roman (Une trajectoire exemplaire, paru chez Joëlle Losfeld), Nagui Zinet a réussi à se faire une place en contant la déchéance absolue mais extrêmement drôle de son personnage, avec la capacité de raconter toute une vie en quelques lignes. »

Le public de Libri Mondi sera aussi transporté dans l’œuvre sociale de l’autrice irlandaise Michelle Gallen : « Un quotidien banal qui peut nous tenir en haleine sur fond de conflit nord-irlandais. »



La suite de la programmation est à découvrir sur le site internet de Libri Mondi et sur les réseaux sociaux.



À l’aube de fêter ses 10 ans d’existence, c’est aussi l’occasion de dresser un bilan du festival de rencontres littéraires : « On est content que les gens viennent et qu’ils nous fassent confiance », explique Sébastien Bonifay, l’un des organisateurs de Libri Mondi. Selon lui, Libri Mondi est « devenu une sorte de label, pour faire découvrir des auteurs et même des jeunes auteurs oubliés par les médias. »

À l’avenir, le festival aimerait rayonner un peu plus sur les quartiers sud, notamment en travaillant avec le centre culturel de l’Alboru.



Liste des rencontres au musée de Bastia



Samedi 13 septembre 2025

16h : Alexandre Lenot

17h15 : Michelle Gallen

18h30 : Pierre Jourde



Dimanche 14 septembre 2025

16h : Nagui Zinet

17h15 : Dimitri Rouchon-Borie

18h30 : Joyce Maynard

