Libération de la Corse : La Résistance en chansons

Nom de code : Fouine. Surnom au maquis : Ribellu . Dominique Lucchini sera un grand résistant. A 24 ans il s’engage et adhère au parti communiste. À la mort de son ami Jules Mondoloni, il prend la direction militaire du Taravu. Son haut fait d’arme : Fait prisonnier par les italiens alors qu’il se rend dans une cache d’armes, Dominique Lucchini fait feu sur les 3 soldats qui le fouillent. Il en tue deux et assomme le dernier d’un coup de tête avant de s’enfuir.

Maire de Zerubia pendant de nombreuses années, il sera élu à la première assemblée de Corse en 1982 sur la liste UPC d’Edmond Simeoni. Charles De Gaulle dira de lui qu’il fut " la terreur des troupes italiennes auxquelles il infligera de lourdes pertes et qu’il ridiculisera en maintes occasions " et " sans doute le plus héroïque et le plus glorieux des patriotes corses de 1943 ". Jean-Paul Poletti lui consacrera cette magnifique chanson " Tù Dumenicu " sur l’album de Canta u populu corsu " Sintineddi " (1995).

Jean-Paul Poletti rendit également honneur à un autre résistant corse avec le titre « Charlot Bonafedi ». Déporté à l’âge de 17 ans dans le camp de Wolfsberg, Charles Bonafedi s’en évadera en 1945 avant de rejoindre les patriotes de Tito en Yougoslavie où il mourra au combat.