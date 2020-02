Liaisons entre Corse et Sardaigne suspendues : Le périple des passagers du Giraglia

En début de semaine la tempéré Hervé avait balayé les bouches de Bonifacio et obligé la compagnie Moby Lyne a suspendre les liaisons maritimes entre les deux iles.

Depuis ce jeudi le ferry Giraglia, seul bateau qui assure les liaisons maritimes entre Corse et Sardaigne pendant les mois hivernaux, est immobilisé dans le port de Santa Teresa di Gallura car sa coque est entaillée sur 8 mètres après avoir heurté un récif.

L'autorité portuaire de La Maddalena, qui a compétence sur Santa Teresa Gallura, a immédiatement commencé à enquêter sur la dynamique de l'accident et à identifier les responsabilités.

Hier, par précaution, les marins de la Giraglia ont été débarqués et ont passé la nuit à terre. Aujourd'hui des techniciens sont arrivés de Livourne pour réparer le ferry.

Coté passagers c'est seulement cet après midi que les corses ont appris que ce soir un navire devrait les amener d'Olbia à Livourne où demain matin ils perdront un autre bateau jaune à destination de Bastia.



Une famille de porto-vecchiais, qui a contacté notre rédaction, est bloquée de l'autre coté des bouches de Bonifacio depuis plusieurs jours et nous nous donne sa versions de faits.

"Nous sommes plusieurs corses à être coincés en Sardaigne depuis le week-end dernier. - affirme Stephanie Waechter - Ce jeudi nous avons vécu un cauchemar. Seulement après 5, 10 minutes de navigation on a entendu un gros bruit.

Des gens ont dit que le bateau avait heurté un récif. Le commandant est alors venu nous dire que nous devions faire demi-tour et rentrer à Santa Teresa.

Juste après le bruit, une forte odeur de fioul a commencé à se propager dans dans le bateau mais pendant presque une heure personne nous a donné aucune explication.

Ensuite la direction a dit que le bateau avait cassé une pièce....

On nous a dit que le bateau serait soit réparé à Sainte Teresa soit remorqué pour réparation et on nous a dit de revenir souvent au port pour demander....