Les travaux du Centre technique intercommunal de l'Ile-Rousse-Balagna ont débuté à Corbara

pCe mardi matin à 9 heures, Lionel Mortini, résident de la Communauté de communes Lisula-Balagna s'est rendu sur la commune de Corbara où il a été accueilli par le maire Paul Lions et rejoint pas Ange Cananzi et José Orsini, élus de Lisula.

Cette visite coïncidait avec les travaux du futur centre technique intercommunal du bassin de vie de l'Ile-Rousse - Balagna qui ont débuté lundi.

" Après la fusion avec la com com des Cinq Pieves, la com com Lisula - Balagna était dépourvue de centre technique alors que le nombre d'employés était d'une trentaine. Notre priorité a donc été de nous mettre rapidement à la recherche d'un endroit pour la réalisation de ce centre. Le choix s'est porté sur un terrain propriété de la communauté se trouvant sur la commune de Corbara et correspondant le mieux à nos besoins" précise Lionel Mortini.



" Ces locaux répondront aux besoins de nos agents et des services, permettant aussi un stationnement sécurisé pour les véhicules, le stockage du matériel et la maintenance.

En effet, un garage pour la petite mécanique est prévu, afin de diminuer les coûts de fonctionnement. Les services de collecte du tri et des déchets ménagers, ainsi que les autres services seront donc accueillis dans le CTI" ajoutait Lionel Mortini Le montant total prévisionnel des travaux s’élèvent à 1 306 000 € HT. Un coût qui prend en compte les contraintes importantes liées au PPRIF (Plan de prévention du risque incendie de forêt) qui s’applique dans la zone. Les travaux ont été financés à hauteur de 80 % par la Collectivité de Corse et l’État.