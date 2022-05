Les traditions de l'ovu et l'arba di l'Ascensione

L’œuf qui serait récolté le jour de l’Ascension et qui est gardé au sein de la maison toute l’année est plein de vertus : cet œuf a la particularité de ne pas pourrir, il protège les habitants de la maison (contre les maladies et les incendies) et les jours d’orages, placé à la fenêtre de la maison, il protège de la foudre.



L’Arba di l’Ascensione le sedum étoilé pourpier, est cueillie avant le lever du soleil et est cloué - tête en bas - au mur. Suit une longue attente au cours de laquelle les tiges se redressent pour fleurir à la saint Jean. Si l’herbe est cueillie avant le lever du soleil, elle ne donnera jamais de fleurs et augure un mauvais présage à la maison et à ses habitants.



Ces deux traditions, hier encore bien vives en Corse offraient un complément magique à la ferveur religieuse d’une fête où Jésus Christ prend sa place au ciel au service des hommes.





Naguère on mettait encore en pratique le proverbe "u ghjornu di l’Ascensione mancu l'acellu u esce di u nidu " : on restait enfermé chez soi, fenêtres fermées à ne se nourrir que de pain et d'huile l'olive.



Tout cela a bien évolué aujourd'hui.

Mais de nombreux fidèles restent profondément attachés à la tradition religieuse comme on a pu le constater ce jeudi matin dans toutes les paroisses de Corse.