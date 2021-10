Les traditions culinaires de la Toussaint en Corse

Convivialité autour des Bastelle dans « i Dui Sorri »

Dans la région de Vicu et ses alentours, la fabrication des « Bastelle » est un rendez-vous incontournable, attendu et respecté. À Ortu, l’Association Crena Ortu se mobilise tous les ans pour maintenir cette tradition. De manière collégiale, les habitants et originaires du village se partagent les tâches. Pendant que certains préparent la pâte, d’autres s’occupent de la garniture. Le four est allumé la veille et maintenu au chaud jusqu’au moment de la cuisson des Bastelle, petits pains garnis de pommes de terre, de courges travaillées au pressoir à l'ancienne, de blettes ou d’oignons. Un événement auquel les habitués tiennent : « C’est un bon moment pour le village ! C’est l’occasion de se retrouver autour des Bastelle, d’un bon verre de vin et des chants ! » précise Jean-Baptiste Bertogli, originaire d’Ortu. La fabrication des Bastelle c'est un instant de vie dans les villages des Dui Sorru qui n’est pas prêt de disparaître grâce à la constance des habitants qui s’évertuent à le perpétuer.