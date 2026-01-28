Les tournois qualificatifs jeunes des Championnats de Corse d’échecs 2026 sont lancés

Les finales territoriales se dérouleront les 7 et 8 mars 2026 à l’Università di Corsica, à Corti. Elles permettront de désigner les jeunes joueurs et joueuses qui représenteront la Corse aux Championnats de France Jeunes, programmés à Albi du 19 au 26 avril 2026.





Près de 700 participants sont attendus sur l’ensemble des tournois qualificatifs, ouverts aux catégories U8, U10, U12, U14 et U16, disputées en format mixte. Les étapes auront lieu à Ajaccio, Calvi, Ghisonaccia, Portivechju, Bastia et Corti, avec l’appui des clubs locaux.





Trois tournois ce week-end

Les premières compétitions se tiendront dès ce week-end.

À Ajaccio, les tournois auront lieu à l’Échecs Club Ajaccien (3 rue du Docteur Versini).

Samedi 31 janvier : catégories U8 et U10, tournois en sept rondes. Première partie à 10h30, remise des prix à 17h.

Dimanche 1er février : catégories U12, U14 et U16, première partie à 10h30, remise des prix à 17h.

Ces tournois sont réservés aux jeunes licenciés du club et aux élèves scolarisés à Ajaccio et dans le Pays Ajaccien.





En Balagne, un tournoi qualificatif par catégorie d’âge se déroulera le dimanche 1er février au centre social du quartier Cardellu à Calvi, à destination des licenciés du Balagna Chess Club et des jeunes scolarisés dans la région. Première partie à 10h30, remise des prix à 17h.





À Ghisonaccia, les jeunes licenciés de l’Échecs Club du Fium’orbu se retrouveront le dimanche 1er février à la salle des fêtes pour des tournois par catégories d’âge. Première partie à 13h30, remise des prix à 17h.





Organisés par la Ligue Corse des Échecs en partenariat avec les clubs insulaires, ces tournois qualificatifs constituent un temps fort du calendrier sportif régional et un passage obligé pour les jeunes joueurs visant une qualification au plus haut niveau national.