Les tests Covid pour se rendre en Corse restent obligatoires

Une mesure demandée aussi par le Conseil Exécutif de Corse

Mercredi 6 janvier le Conseil Exécutif de Corse avait demandé formellement à l'Etat une prolongation du dispositif « Green Pass » dans les semaines à venir . Dans son communiqué l'exécutif préconisait de prolonger l'obligation de présentation d'un test Covid19 négatif pour les passagers qui arrivent en Corse par la voie aérienne ou maritime.

Avec un post Facebook la prefecture de la Corse-du-Sud informe les voyageurs que à la demande du Préfet de Corse et de la Directrice générale de l’ARS de Corse, le Gouvernement a décidé de prolonger ce dispositif sanitaire pour la durée d’un mois et que cette décision sera confirmée par décret dans les prochaines heures.Après trois semaines d’application, les contrôles ont en effet montré que cette mesure était bien acceptée par la population de l’île et les voyageurs : 98,8 % des 58 000 passagers contrôlés entre le 19 décembre et le 4 janvier avaient satisfait à l’obligation de test. Compte-tenu de la situation épidémique contenue dans l’île à ce jour (le taux d’incidence observé au 7 janvier est de 64/100 000 habitants en Corse contre 144,1/100 000 habitants pour la moyenne nationale), la prolongation de cette mesure a pour objectif de réduire le risque de regain épidémique."Il est prévu que le dispositif soit levé à partir du 8 janvier." lit-on dans une note du Conseil Exécutif qui craint que la levée de cette mesure fasse repartir à la hausse le taux d’incidence en Corse. - "Il nous semble donc indispensable de maintenir le principe du test obligatoire, en favorisant autant que possible les tests RT-PCR, ceci tant que les taux d’incidence restent élevés dans certaines régions françaises et européennes où le virus circule énormément. "L’obligation de test comprend deux volets complémentaires :• l’obligation de remplir une déclaration sur l’honneur à fournir à l’embarquement• et la nécessité de disposer de la preuve du test qui doit être présentée à l’arrivée en cas de contrôle par les forces de l’ordre.La preuve de la réalisation du test RT-PCR ou antigénique devra être conservée durant tout le séjour en Corse. Elle est susceptible d’être demandée, par les forces de l’ordre, aux passagers rentrant sur le continent à la fin de leur séjour sur l’île.Où se tester près de chez soi ?L’ensemble des points de prélèvement est disponible sur https://sante.fr