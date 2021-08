Les sauveteurs en mer mobilisés pour plusieurs interventions dans la nuit en Corse

Une nuit mouvementée pour la station de la SNSM d'Ajaccio, qui a dû intervenir à plusieurs reprises. Mercredi 4 août, vers vingt-deux heures trente, les sauveteurs sont partis au large des Sanguinaires, à Ajaccio, pour porter à assistance à un voilier de douze mètres avec six personnes en difficulté à bord, suite à une panne. L’intervention de remorquage s’est terminée vers deux heures trente du matin.



Puis, vers deux heures du matin, c’est cette fois dans le secteur de Porticcio que les sauveteurs sont appelés. Une femme, partie nager vers une heure vingt, n’avait plus donné de signes de vie. Grâce à l’intervention de la SNSM, des sapeurs-pompiers ainsi que de la gendarmerie, la personne signalée a finalement été retrouvée aux alentours de trois heures au large des mouillages et sauvée.



Enfin, vers trois heures trente, la SNSM est une nouvelle fois déclenchée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), cette fois-ci en Haute-Corse. Un équipage de six sauveteurs en mer a récupéré en moins d’une heure un voilier de douze mètres en difficulté avec quatre personnes à bord, à Cap Sagru, avec un vent Force 4.