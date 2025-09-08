Les sauveteurs en mer mobilisés pour des randonneurs épuisés au phare de Senetosa

Deux randonneurs, exténués après plusieurs heures de marche sur le sentier du littoral, n’avaient plus la force de poursuivre. Ils s’étaient réfugiés sur la petite plage au pied du phare de Senetosa, sur la commune de Sartène.
Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè a été engagé pour aller les récupérer. Après s’être assuré qu’ils n’avaient pas besoin de soins médicaux, les sauveteurs les ont conduits en toute sécurité jusqu’au port de Tizzano.
Une intervention atypique, qui rappelle que les équipes de la SNSM, au-delà du secours en mer, sont régulièrement appelées à intervenir pour des situations d’urgence sur le littoral.
Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè a été engagé pour aller les récupérer. Après s’être assuré qu’ils n’avaient pas besoin de soins médicaux, les sauveteurs les ont conduits en toute sécurité jusqu’au port de Tizzano.
Une intervention atypique, qui rappelle que les équipes de la SNSM, au-delà du secours en mer, sont régulièrement appelées à intervenir pour des situations d’urgence sur le littoral.