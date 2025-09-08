Les sauveteurs en mer mobilisés pour des randonneurs épuisés au phare de Senetosa

C.-V. M le Lundi 8 Septembre 2025 à 09:58

Les sauveteurs en mer ne viennent pas toujours en aide à des navigateurs. Ce samedi, vers 17h15, le CODIS 2A a demandé l’appui de la SNSM de Propriano pour porter secours… à terre.