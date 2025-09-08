CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Les sauveteurs en mer mobilisés pour des randonneurs épuisés au phare de Senetosa 08/09/2025 EN IMAGES - Une éclipse totale de Lune visible depuis la Corse dimanche soir 08/09/2025  Marana-Golo Arte Festival : Borgo à l’honneur pour l’édition 2025 08/09/2025 Vergine Maria pregate per noi 07/09/2025

Les sauveteurs en mer mobilisés pour des randonneurs épuisés au phare de Senetosa


C.-V. M le Lundi 8 Septembre 2025 à 09:58

Les sauveteurs en mer ne viennent pas toujours en aide à des navigateurs. Ce samedi, vers 17h15, le CODIS 2A a demandé l’appui de la SNSM de Propriano pour porter secours… à terre.



(Sauveteurs en mer SNSM Propriano)
(Sauveteurs en mer SNSM Propriano)
Deux randonneurs, exténués après plusieurs heures de marche sur le sentier du littoral, n’avaient plus la force de poursuivre. Ils s’étaient réfugiés sur la petite plage au pied du phare de Senetosa, sur la commune de Sartène.
Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage SNS 731 Ville de Sartène – Cità di Sartè a été engagé pour aller les récupérer. Après s’être assuré qu’ils n’avaient pas besoin de soins médicaux, les sauveteurs les ont conduits en toute sécurité jusqu’au port de Tizzano.
Une intervention atypique, qui rappelle que les équipes de la SNSM, au-delà du secours en mer, sont régulièrement appelées à intervenir pour des situations d’urgence sur le littoral.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos