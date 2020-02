Les salariés de Corse GSM, distributeur exclusif de SFR en Corse, en grève !

« A la suite de l’annonce faite lundi 24 février de la décision de SFR de ne pas poursuivre les contrats en 2021 avec Corse GSM, nous salariés de Corse GSM sommes en grève à partir d’aujourd’hui » déclarait sur place Anthony Paoloni, directeur commercial à Corse GSM.





Genèse du conflit : Lundi, le gérant de SOCODI (Corse GSM), Louis Antonini, annonçait à son personnel, 80 salariés dans 13 magasins en Corse, la décision du PDG d’Altice (SFR) de ne pas reconduire le contrat de distributeur exclusif pour la Corse de Corse GSM.

Explications du PDG Alain Weil : «Malgré́ une longue histoire, nous avons constaté, depuis de nombreux mois, que la qualité du partenariat avec notre distributeur SOCODI ne présentait plus les garanties pour accompagner SFR dans ses engagements et ses ambitions. Nous avons alors logiquement décidéé il y a quelques mois d’informer SOCODI que nous ne renouvellerons nos contrats, arrivant à leur terme, fin décembre 2020 ».



Une décision qui choque bien sûr Louis Antonini : « J’ai monté ma boite en 1994 et aujourd’hui elle représente 13 magasins en Corse, 80 salariés, un chiffre d’affaires annuel de 13 millions d’euros. Nous représentons 25 % des résultats de la région Méditerranée, 2 % au plan national ».

Si le gérant met en avant la suppression de 80 emplois sur l’île, le PDG d’Altice lui rétorque : « SFR a décidé de nouer un nouvel un accord de partenariat en Corse, plus ambitieux, avec une entreprise Corse. Ce partenaire ouvrira, dés le début de l’année 2021 avec 5 nouveaux magasins sur les agglomérations de Bastia, Ajaccio et Porto- Vecchio, et d’autres magasins, dans d’autres villes de l’île, sont, d’ores et déjà, à l’étude. Notre nouveau partenaire s’appuiera sur les différents bassins d’emploi de l’île, procédera à de nombreux recrutements, offrant ainsi de réelles opportunités, aussi bien sur l’activitéé en magasin que le service aux entreprises ».





Une réponse d’Alain Weil qui ne satisfait pas du tout les salariés de Corse GSM. «Nous protestons contre les décisions abusives de SFR qui veut nous enlever notre outil de travail, mettre à la rue 80 salariés » déclare Anthony Paoloni. «SFR veut prendre nos places alors qu’en 25 ans nous avons créé le parc client corse de SFR. Nous sommes formés pour ce marché. Nous sommes performants et travaillons dans une entreprise rentable avec de bons salaires mérités et assurés. Il n’y a pas d’argument commercial qui justifie cette décision d’autant que SFR vient de remporter le marché de la fibre lancé par la Collectivité de Corse. Nous ne nous laisserons pas faire, c’est une injustice et nous allons nous faire entendre. Cette mobilisation veut interpeller les institutions comme la CCI ou la collectivité de corse afin qu’elles demandent à SFR de se remettre à la table des négociations avec Corse GSM dans l’optique soit d’une prolongation des contrats des salariés, soit d’un rachat de Corse GSM avec maintiens des salariés et de leurs salaires. On attend la réponse de SFR».





Rapport de force donc entre Corse GSM dont le contrat est toujours en cours avec SFR, jusqu’en décembre 2020, et SFR. Les magasins sont pour l’heure fermés et le personnel doit se réunir pour donner une suite à leur action. En attendant les grévistes ont pu rencontrer Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif, et Pierre Savelli, le maire de Bastia, qui étaient venus à leur rencontre devant le palais de justice de Bastia.