Les rendez-Vous en Plaine Orientale : cinquante circuits touristiques sur mesure pour vivre la Corse en arrière-saison

Tandis que l’été touche à sa fin, l’automne prend progressivement ses marques. Pour les Offices de Tourisme de la Plaine Orientale l’arrière-saison est la période idéale et privilégiée pour vivre une expérience unique au cœur d’un territoire authentique !



Du 7 septembre au 7 octobre, les Offies de Tourisme du Fium’Orbu Castellu et de l’Oriente vous proposent des circuits touristiques sur-mesure à la journée ou demi-journée

à des tarifs attractifs.



Sur certaines visites, vous pourrez meme profiter de la gratuité de guides accompagnateurs chevronnés et des navettes mises à disposition.



Régalez-vous autour de pauses gourmandes et détendez-vous dans la joie, la bonne humeur et le partage.



Au programme des visites guidées des villages, des visites guidées des ateliers de production et de l’artisanat, des randonnées pédestres, aquatiques, à cheval et en 4x4, des visites culturelles et patrimoniales







La réservation des activités et visites s’e ectue exclusivement en ligne sur notre site internet www.rendezvousencorseorientale.com, au comptoir des O ces de Tourisme du Fium’Orbu Castellu à Ghisonaccia et de l’Oriente à Aleria.