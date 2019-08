Les remerciements des amies de Julie Douib

Nous, toutes les amies de Julie Douib

Remercions pour nous avoir permis de sensibiliser toutes les générations de 3 ans à 88 ans contre les violences faites aux femmes

Pendant la 5ème édition di A Fiera di u Pane di Lumio, nous avons recueilli plus de 700 signatures, nos toiles n'ont pas suffit.

Mr Etienne Suzzoni (Maire de Lumio)

Mr Emile Cauviere, Mr Maxime Vuillamier (Organisateurs de la foire) et tous les bénévoles.

Mme Marie Antoinette Maupertuis (Conseillère exécutive de Corse)

Mr François Alfonsi (Député Européen)

Mr jean Paolini (1er adjoint à la mairie de Lumio)

Mr le Directeur de la DDCSPP de Haute Corse

Mgr André Marceau (Evêque de Nice)

Mme Muriel Robin (Actrice, humoriste engagée pour le combat des violences faites aux femmes "On ne lâchera pas")

Mme Marie Anne Chazel (Actrice, Réalisatrice marraine de la 5ème édition di A Fiera di u Pane di Lumio)

Mlle Francine Massiani (Ambassdrice de la Balagne)

Tous les journalistes présents ainsi que tous les Pères, Mères, enfants, Frères, Sœurs, Grands Parents, Neveux, Nièces, Oncles, Tantes, Amis, Amies de 3 ans a 88 ans qui nous ont apporté leurs soutiens et nous on montré que nous sommes " tous concernés" et a tout âge.

C est avec beaucoup d'émotions que nous vous disons Merci"