Le rôle des chambre des comptes est parfaitement connu des responsables de nos diverses collectivités.

Ceux-là savent que la chambre des comptes est une institution de contrôle financier qui a pour rôle de veiller à la bonne gestion des deniers publics. Elle est chargée de contrôler la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes publics et des opérations financières des collectivités territoriales, des établissements publics locaux, des organismes de sécurité sociale et des entreprises publiques locales.

Ils savent aussi que les missions de la chambre des comptes consistent à auditer les comptes des organismes publics, à évaluer leur gestion et à formuler des recommandations pour améliorer leur performance. Elle peut également formuler des observations et des réserves sur la gestion des fonds publics et des deniers des collectivités territoriales.

La chambre des comptes peut également émettre des avis sur les projets de budget des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que sur les projets de contrats et de conventions passés par ces organismes.

En résumé, la chambre des comptes est une institution de contrôle financier indépendante qui veille à la bonne gestion des deniers publics et à la régularité des opérations financières des organismes publics locaux. Elle joue un rôle essentiel dans la transparence et la responsabilisation des gestionnaires publics.

On sait aussi la mission des chambres des comptes a été renforcée par la loi NOTRé du 7 août 2015, dont l’article 107 a posé le principe d’un suivi formalisé de ses observations et recommandations.

Le texte s’applique aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.