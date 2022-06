Les recettes traditionnelles corses à déguster cet été

On en parlait avant, le Brocciu est un incontournable des recettes corses. On en trouve aussi dans les fameux beignets au brocciu. Ces petites gourmandises sont particulièrement délicieuses et ne laissent personne indifférent. Croustillants à souhait, ces petits beignets sont aussi faciles à faire chez soi lorsque l'on a le mal du pays. Le Brocciu est issu du lait de chèvre ou de brebis et est d'ailleurs reconnu par une AOP (Appellation d'Origine Protégée). Si l'on se rend dans un restaurant corse, on ne peut pas passer à côté de l'occasion de déguster quelques beignets entre amis.