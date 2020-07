Les produits du terroir à l’honneur à Petreto-Bicchisano

Se voulant le tour d’horizon d’une production locale en même temps que la rencontre de ses acteurs dynamiques, la première étape de ce rendez-vous particulier s’est concentrée sur la coopérative agricole de Petreto.

C’est en présence de son président, Jean-Luc Santoni, que s’est déroulée la visite des locaux de la coopérative, où sont fabriqués les fromages de brebis de la région. Après quelques explications quant au fonctionnement de ce lieu, l’assemblée réunie, s’est rendue dans le centre du village à proximité de l’église, afin de découvrir le marché hebdomadaire des producteurs.





Cette structure qui valorise la production authentique de maraichers, d’agriculteurs, d’éleveurs et d’artisans, regroupe une quarantaine de personnes qui proposent à tous, des produits du terroir : huiles, fromages, charcuteries, miels et confitures, mais aussi des objets d’artisanat (bijoux, bois, couteaux etc…). Regroupés en association type Loi 1901, les 44 volontaires de cette belle initiative, défendent les valeurs corses du goût et de l’authenticité.

Siègent au conseil d’administration de la structure : Paul-François Santoni, Emilie Paoletti, Noëllie Andreucci, Jean-Luc Santoni, Rose Luciani, Virginie Vellutini, Pierre Magni et Olivier Segone.





Force est de constater que la crise du Corona virus n’a pas facilité la tâche de chacun, à la fois dans la production, et dans l’écoulement de cette production locale de qualité. Cependant, comme l’ont affirmé un bon nombre : « Ils ont assumé les livraisons, en pratiquant les tarifs en vigueur sur l’exploitation. »



Bel exemple de continuité et de résistance de nos régions face à un ennemi invisible ! Mais le fléau le plus à craindre encore, est sans doute celui qui tue nos économies solidaires, celui qui déchire les liens de nos économies de circuits courts…

Aussi, la présence des représentants de l’Etat constitue-t-elle la première des reconnaissances légitimes, mais surtout, une protection importante de ce tissu vivant de production locale.

Souhaitons que les services publics accompagnent efficacement le travail créatif des producteurs de notre région, sans lesquels mener une vie de qualité, ne serait plus qu’une simple gageure !



« Pour multiplier les hommes, il faut multiplier leur subsistance, de là, l’agriculture (…) J’entends une constitution qui porte un peuple à s’étendre sur toute la surface de son territoire, à s’y fixer, à le cultiver dans tous ses points » nous rappelle Jean-Jacques Rousseau.