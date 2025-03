Un médicobus itinérant pour pallier le manque de médecins dans le Taravo

C’est un service qui vise à proposer une solution innovante pour donner aux populations les plus isolées de l’île la possibilité de mieux être suivies par des professionnels de santé. Dans le cadre du Plan France Ruralité initié par le Gouvernement pour lutter contre la désertification médicale et améliorer l’accès aux soins dans les zones rurales, l’Agence Régionale de Santé a officiellement inauguré ce mardi matin un projet pilote de médicobus dans le Taravo.



Lancé le 4 février dernier, ce service de santé itinérant permet désormais un accès médical direct aux habitants de certains villages reculés du Taravo, où les professionnels de santé sont rares et les déplacements difficiles. En complément de la téléconsultation et des autres dispositifs existant, ce médicobus vient ainsi renforcer l’offre de soins dans un contexte où les défis d’accessibilité médicale se font de plus en plus sentir, notamment pour les personnes âgées, les malades chroniques ou encore celles n’ayant pas de médecin traitant. « Le médicobus est une réponse essentielle pour garantir un accès à la santé à tous, même dans les zones les plus isolées. Ce service représente un véritable progrès pour les habitants de la région permettant à chacun de bénéficier des soins dont ils besoin », se réjouit Dr Augustin Vallet, responsable de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Bastelicaccia-Prunelli et porteur du projet.



Quatre médecins, dont un spécialiste en gynécologie, un assistant médical et un secrétariat sont mobilisés pour ce projet qui a pu voir le jour grâce à l’implication des communes concernées et des services de santé au travail Corse-du-Sud et de la MSA qui mettent à disposition le bus pour effectuer un circuit dans le Taravo. Si le parcours pourra être adapté en fonction des besoins locaux, le médicobus propose pour le moment des consultations de gynécologie à Olivese, Cozzano, Petreto-Bicchisano, Pila Canale, et Serra-di-Ferro ; de pédiatrie à Cozzano, Pila Canale et Serra-di-Ferro ; et de médecine générale à Serra-di-Ferro. « Chaque mois, le médicobus réalisera une à deux rotations dans ces communes, offrant environ 15 consultations par demi-journée », précise l’ARS qui finance 100 000 euros sur le budget prévisionnel de 155 000 euros de ce dispositif, afin de garantir l’égalité d’accès aux soins en Corse.



Pour bénéficier des services du médicobus, les patients devront prendre rendez-vous soit par téléphone au 06 60 57 39 70 soit en ligne sur la plateforme Maiia en recherchant Médicobus Corse-du-Sud.