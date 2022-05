Les premiers accélérateurs d’entreprises ‘’Tous Gagnants’’ lancés à Bastia

« J’ai travaillé de longues années dans le médical mais je suis passionné par le monde de la librairie et aujourd’hui j’ai envie de créer quelque chose puis de le transmettre ». Patrick Thomas est l’un des membres de cette première promotion. En plus de la reprise d’une librairie à Île-Rousse, il veut en créer une itinérante dans le rural balanin. S’il est encore à l’étape du projet, d’autres, comme Nicolas Gambin sont déjà en activité. « L’entrepreneuriat c’est un véritable parcours du combattant. Je suis heureux de faire partie de cette promotion et enfin, de ne plus être seul », indique le chef d’entreprise.En octobre 2022, une autre session est prévue. Elle accueillera une vingtaine de nouveaux entrepreneurs déjà en activité, ceux du dispositif Accélérateur Création, et 21 autres à l’étape de projet pour le pôle Accélérateur Émergence. Quelques places sont encore disponibles. Pour candidater, il est nécessaire d’envoyer un dossier complet sur le site des accélérateurs ‘’Tous Gagnants’’.