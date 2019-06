Les œuvres de Hom N'Guyen interrogent et captivent les regards à Calvi

Les invités qui se pressaient ce samedi 29 juin au pied de la Tour du Sel de Calvi pour assister au vernissage de l'exposition "Racines", signée de l'artiste contemporain Hom N'Guyen, connu pour réaliser des œuvres en explorant au travers d'une recherche gestuelle et plastiques, toutes les profondeurs de la nature humaine, ont été frappés par ce mariage de ces lieux patrimoniaux que sont la Tour du Sel et la Caponnière situées au pied des remparts de la citadelle et cette exposition "Racines".





Hom N'Guyen a accordé une interview exclusive à CNI que nous vous invitions à lire ou relire (voir par ailleurs).

Un entretien au cours du quel, il se dévoile, explique son coup de foudre pour Calvi qu'il a transformé en lune de miel, avant de s'attarder sur son style artistique basé sur une gestuelle qui parfois peu être foudroyante, sa façon de jouer de l'encre de chine et de la peinture pour faire parler ses oeuvres.

En pénétrant dans la Tour du Sel, les visiteurs ont été frappés par les œuvres de l'artiste qui interrogent au premier coup d'oeil et qui ne laissent peu apparaître d'un portrait.

Ce n'est qu'en se concentrant, en s'avançant puis en prenant du recul que les regards s'illuminent et que de cette oeuvre jaillit un personnage.

Le contraste est saisissant et les interrogations sont nombreuses sur sa technique pour en arriver là.

L'exposition se poursuit, cette fois en empruntant la Caponnière.

Dans la foule, on note la présence de Florent Farge, sous-préfet de Calvi, la municipalité de Calvi est représentée par Didier Bicchieray et Jean-Michel Nobili, adjoints au maire de Calvi qui n'a malheureusement pu être présent comme il l'aurait souhaité, Maguy Brandaloni, Helène Astolfi, Laurent Guerini, conseillers municipaux, le colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP de Calvi, François-Marie Marchetti, Président de la Communauté de Communes Calvi - Balagne,



L'artiste peintre Hom N'Guyen est entouré de son ami, Jean-Baptiste Ceccaldi, Président de l'Office Intercommunal de Tourisme Calvi - Balagne alors que la visite est guidée par Anne-Marie Piazzoli, Directrice de l'OITCB.

Une visite qui se termine au 1er étage de cette tour du sel rénovée qui offre une vue grandiose de la baie de Calvi et sa station touristique.

Un cocktail devait suivre dans la citadelle, sur les terrasse de chez Tao où l'on pouvait apercevoir sur les remparts l'oeuvre de Napoléon réalisée par Hom N'Guyen, à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de l'Empereur qui sera l'occasion pour la ville de Calvi d'organiser plusieurs manifestations, qui se termineront en apothéose le 15 août prochain, jour de la fête de Sainte-Marie , patronne de Calvi.

Le traditionnel feu d'artifice sera entièrement dédié à Napoléon.

Ce cocktail servi sur les terrasses de chez Tao, dans la citadelle est aussi un symbole puisque en effet, c'est a quelques mètres de là que les Bonaparte fuyant Ajaccio, se réfugient au mois de juin 1793 chez le parrain de Napoléon, Laurent Giubega dont la maison se situe dans la citadelle de Calvi, à l'ancienne Gendarmerie, carrughju Giubega et où Napoléon les rejoindra quelques jours plus tard.

L'oeuvre de Napoléon réalisée par l'artiste est tout aussi troublante. La recherche de Hom N' Guyen pour cette réalisation est tout simplement sublime.

Une exposition a voir jusqu'au mois de septembre.