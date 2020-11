Les œuvres d’art du musée de Bastia dans l’objectif des élèves du collège Giraud

Cette exposition comprend 15 photographies réalisées dans le cadre d’un atelier de pratique artistique par les élèves de 4ème F et 3ème F, Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, de Françoise Marchetti, Angelica Farina et Catherine Tomes, professeures des écoles spécialisées au collège Giraud et Christian Gutierrez, directeur de SEGPA.

«Ce projet pédagogique s’inscrit d’une part dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger en photographie les œuvres du musée de Bastia et d’autre part dans le prolongement du travail réalisé avec les étudiants de l’Université de Corse Pasquale Paoli, IUT di Corsica option cinéma » explique Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au Centre Méditerranéen de la Photographie.







Cet atelier s’est déroulé du mois de janvier au mois d’avril 2020. Fort heureusement les photos ont pu être prises juste avant le 1er confinement. «L’atelier a consisté en une initiation au cadrage et à la composition à travers la découverte d’un corpus de photographies telles que Thomas Struth, Gisèle Freund, Martin Parr et du sculpteur Franz Xavier Messerschmidt » précise encore Valérie Rouyer. «Les élèves ont été tour à tour photographe et modèle. Ils se sont mis en scène au musée de Bastia devant des œuvres qu’ils ont choisies. Ils ont photographié ainsi les différentes attitudes, surprise, ennui, curiosité, etc.… en s’attachant à présenter l’œuvre et le spectateur/acteur, l’image dans l’image » ajoute Françoise Marchetti, enseignante. «Chaque groupe de niveau a photographié avec un appareil photographique reflex numérique en couleur ». Après les séances photos élèves, enseignants et CMP ont dépouillé les clichés et fait un choix en discutant la pertinence de ce choix. Les textes, travaillés à distance en raison du confinement, sont venus se greffer plus tard sous les photos.





Ont participé à cet atelier

Classe de 4ème F : Amine, Gaetano, Ghjulia, Lorenzo, Lucien, Matthias, Ryan, Tarik Classe de 3ème F : Anthony, Islam, Kylian, Jessica, Matteo, Qayss, Serge-Anthony, Timoté