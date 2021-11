Les maires de Corse-du-Sud misent sur les énergies renouvelables et la transition énergétique

« Créer son installation de production d’énergie », c’est le thème sur lequel ont planché une cinquantaine de maires venus de différentes pievi de Corse-du-Sud ce mercredi matin à l’hôtel Campo Del Oru d’Ajaccio. Au programme, plusieurs allocations de responsables de l’AUE, EDF et Ademe afin d’informer les maires sur la nécessité de travailler, dès à présent, à l’horizon 2050 et l’autonomie énergétique de l’île. « Un travail sur le long terme, souligne Don Marc Albertini, maire de Ghisoni et vice-président régional d’EDF, mais qui se prépare aujourd’hui. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, il est donc important de s’y mettre dès aujourd’hui. »

Pour Jean-Jacques Ciccolini, maire de Cozzano et président de l’association des maires de Corse-du-Sud, « Ce séminaire est important, il va permettre d’informer les maires concernés sur la manière de procéder et de contribuer à favoriser l’économie d’énergie sur les projets qu’ils mettront en place. Cela peut toucher l’électricité, le carburant, le gaz... »

Objectif : réaliser des économies liées à l’énergie et travailler à ce niveau, surtout dans certaines communes encore peu accoutumées à la transition énergétique. « L’énergie solaire est un enjeu vital, soulignera Alexandre Sarrola, maire de Sarrola Carcopino, il faut s’y préparer et, ce sens, ce séminaire peut nous apporter des pistes de travail. D’autant que certaines communes se développent. »

Pour l’ensemble des maires présents, peu ou pas de spécificités en matière de besoins, à l’exception, sans doute, des communes les plus reculées qui devront faire l’objet d’une attention particulière. Economie et énergie seront les deux maîtres mots les plus employés au cours de la matinée. Certains maires ayant même découvert une approche nouvelle et la nécessité de s’y conforter. « L’objectif est aussi de faire en sorte que l’économie puisse générer une réduction des charges pour les foyers. »

Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud évoquera, pour sa part, « Un premier pas de franchi, nous allons continuer à développer cette initiative par d’autres séminaires afin d’informer plus de maires et de commencer à travailler à la transition énergétique sur l’ensemble de l’île. »