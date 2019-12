Les lauréats du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse récompensés à Corte

Projet : L'amélioration des conditions de travail des salariés et de la qualité d'accueil des résidents de l'établissement Maris Stella.

Financement : 20000 Euros



L’objectif principal est de déployer de nouveaux équipements afin d’améliorer la qualité d’accueil des résidents et des conditions de travail des professionnels. Pour répondre à cet objectif, des travaux de réaménagement de l’espace extérieur vont être réalisés avec la création d’un parcours sport et santé (agrès remise en forme) pour les résidents.

Cet aménagement permettra aux résidents de travailler leur forme physique et leur mémoire. Cet aménagement repose sur une volonté de lutter contre la perte d’autonomie des résidents et la création d’un espace de vie commune supplémentaire.

De plus, ce réaménagement de l’espace de vie extérieur sera complété par l’investissement de mobilier professionnel adapté aux personnes âgées / dépendantes. Ce mobilier sera également adapté au contexte géographique de l’établissement et résistera aux dégradations dues au sel et aux conditions météorologiques liées au bord de mer.