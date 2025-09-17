Les lauréats du Prix du livre corse 2025 dévoilés

Cette année 2025, grâce à la bienveillance de l’artiste Gabriel Diana, le Jury innove en créant un prix spécial pour les Beaux livres, distinguant une catégorie qui allie avec bonheur un savoir d’expert à une richesse iconographique.

Les cinq prix décernés seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra samedi 11 octobre dans le cadre historique de la ville de Bonifacio.



Les ouvrages primés

Ouvrages de fiction

« Ceux que la nuit choisit » de Joris Giovannetti. Éditions Denoël.

Ce premier roman signé d’un jeune professeur de philosophie brosse avec justesse le portrait sans fard d’une jeunesse étudiante, qui de Corte à Nice , doit surmonter un mal être pour se construire un futur.



Essais

« La geste du peuple ». La société rurale dans la documentation criminelle génoise (XVIe-XVIIIe siècle) d’Antoine-Marie Graziani.

Éditions Piazzola.

Puisé à la source de l’Archivio di stato de Gênes, un document édifiant sur la société corse d’hier, minée par la violence et ses conséquences sur le plan judiciaire et humain.



Langue corse

« A marghjina » de Paul Desanti. Albiana.

Des comédiens italiens arrivent à Ajaccio dans l’idée de monter un spectacle au théâtre Saint-Gabriel. Par leur conduite décalée, ces marginaux vont heurter la bonne société de la cité impériale. Innovation narrative et richesse de vocabulaire marquent ce roman.



Littérature jeunesse

« Chi po fà » de Claire Le Goff et Charles Caplette. Traduit en corse par Paula Bussi et Ghjermana de Ze rbi. Éditions Éolienne.

Le jeune Coccò Ghjallu monte dans le car de l’école un matin sans se rendre compte qu’il est en pyjama. On se moque de lui, mais « chi po fà ? »



Beaux livres

« Isula Corsica ». Au cœur de la collection cartographique du Musée de la Corse. Collectif. Albiana

Un panorama de l’île au gré de 120 cartes s’étalant dans un grand format. De Ptolémée à Braudel, une vision géographique à travers les regards croisés de spécialistes.

