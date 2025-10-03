Les journées de la Marie-Do se mobilisent pour l’hôpital d’Ajaccio du 3 au 5 octobre

C’est le rendez-vous phare de l’association chaque année. Les Journées de la Marie-Do réinvestissent la place Miot à Ajaccio ces vendredi, samedi et dimanche pour une 18ème édition. Au programme, comme toujours, de nombreuses animations, ateliers, spectacles, et autres moments sportifs placés sous le signe de la solidarité avec les personnes atteintes d’un cancer et leurs familles.



« Comme chaque année, nous avons concocté le meilleur des programmes pour pouvoir satisfaire les petits comme les grands », sourit Catherine Riera, la présidente de l’association. « Tout d’abord nous reconduisons toutes les valeurs sûres avec le thé dansant vendredi après-midi, suivi d’un apéritif musical avec veau à la broche et d’un grand concert gratuit de Boston Georges et de Vincè. Et puis bien sûr samedi, le grand loto avec de nombreux lots à gagner, les galas de danse, mais aussi le repas d’i Piscadori in Festa, les courses solidaires et le défilé des Miss et des mannequins d’un jour dimanche. Sans oublier la tombola avec de très beaux cadeaux à gagner dont une Fiat 500 », détaille-t-elle en reprenant : « Mais nous avons aussi des nouveautés comme les masterclass avec le chef étoilé Richard Toix, qui sont proposées vendredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin. Elles sont limitées à dix personnes, mais il reste encore quelques places pour s’inscrire donc n'hésitez pas si vous sentez l'âme d'un chef en devenir, c'est l'occasion ou jamais de faire cette expérience ».



Tout au long de ces trois jours, de nombreuses animations et activités seront également proposées en continu dans le village solidaire installé sur la place Miot, à l’instar de promenades à poney, d’une initiation au tir à l’arc, de jeux gonflables, de cours de danses et fitness ou encore de sorties en mer en catamaran et bien d’autres surprises. Le tout sous la houlette de la marraine de cette édition, l’animatrice Christine Bravo.





Soutenir la digitalisation du service d’anatomopathologie de l’hôpital d’Ajaccio





Créée il y a 19 ans en hommage à Marie-Dominique Versini, jeune femme corse emportée à l’âge de 35 ans par un mélanome, par sa famille et ses collègues d’Air Corsica, l’association toujours 100% bénévole, a déjà récolté plus de 6 millions d’euros intégralement réinvestis au profit des malades du cancer en Corse grâce à l’engagement sans faille de ses plus de 200 bénévoles actifs dans les six antennes implantées sur le territoire.



Acteur incontournable de la lutte contre le cancer et le soutien aux malades dans toute l’île, la Marie-Do soutient chaque année cinq dispositifs qu’elle a mis en place à commencer par le fonds de secours, une aide financière directe aux malades fragilisés par une perte de revenus, des charges lourdes, ou des frais liés aux soins. « En 2024, 220 408 euros ont été versés en urgence sur simple dossier transmis par les assistantes sociales des hôpitaux et départements », dévoile l’association. Par ailleurs, elle finance aussi des soins de support comme des ateliers mensuels « Paroles & bien-être » à Ajaccio, Alata, Ile-Rousse et Corte ou de la réflexologie et de la socio-esthétique à l’hôpital de Castelluccio et à l’hôpital Eugénie. Afin de faire avancer la recherche en onco-pédiatrie, elle verse également chaque année plusieurs milliers d’euros pour soutenir les travaux du professeur André sur le médulloblastome de l’enfant. Elle accompagne en outre les patients en essais cliniques qui doivent se rendre sur le continent, faute de structure adaptée sur l’île, en finançant la prise en charge de leurs accompagnants vers Marseille, Nice ou Paris, grâce à un partenariat avec Air Corsica. Enfin, l’association soutient aussi les investissements dans les hôpitaux et maisons des familles pour l’amélioration du confort et des équipements dans les services de soins. Dans ce cadre, elle a déjà notamment permis la rénovation de chambres et salles de bain en soins palliatifs à l’hôpital de Corte, l’achat de matériel médical innovant pour la chimiothérapie, et l’aménagement d’espaces d’accueil.



« Depuis plusieurs années, nous avions décidé de soutenir l’hôpital de Corte pour permettre à tous les patients du Centre Corse de pouvoir y suivre leur chimiothérapie et tous les soins liés à leurs cancers. Cette année, nous avons été sollicités par l'hôpital d'Ajaccio, et son service d’anatomopathologie qui nous a sensibilisés au fait que leurs équipements actuels datent d'un autre âge », dévoile Catherine Riera, « Nous nous sommes donc engagés cet hiver auprès de l'hôpital de la Miséricorde, à participer au financement de la modernisation, de la digitalisation de ce service ». Un défi supplémentaire pour l’association qui devra s’astreindre à récolter 146 000 euros lors de ses diverses actions, et notamment lors de ses Journées annuelles.



« C’est très important car la modernisation de ce service permettra dès la fin de l'année prochaine d'avoir un traitement tout à fait normal pour les biopsies en Corse. Aujourd'hui, à l’hôpital d’Ajaccio, cela peut prendre jusqu’à trois semaines pour avoir un résultat, contre 24 à 48 heures. Grâce à la mise en place de la digitalisation et de l'intégration de l'IA dans la lecture des biopsies, en partenariat avec des CHU de la région PACA et l'Institut Gustave-Roussy à Paris, l’hôpital d’Ajaccio pourra revenir à des délais normaux », explique la présidente de la Marie-Do en glissant : « Il faut donc plus que jamais que nous réussissions cette édition ».

