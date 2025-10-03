Les journées de la Marie-Do se mobilisent pour l’hôpital d’Ajaccio du 3 au 5 octobre

C’est le rendez-vous phare de l’association chaque année. Les Journées de la Marie-Do réinvestissent la place Miot à Ajaccio ces vendredi, samedi et dimanche pour une 18ème édition. Au programme, comme toujours, de nombreuses animations, ateliers, spectacles, et autres moments sportifs placés sous le signe de la solidarité avec les personnes atteintes d’un cancer et leurs familles.
« Comme chaque année, nous avons concocté le meilleur des programmes pour pouvoir satisfaire les petits comme les grands », sourit Catherine Riera, la présidente de l’association. « Tout d’abord nous reconduisons toutes les valeurs sûres avec le thé dansant vendredi après-midi, suivi d’un apéritif musical avec veau à la broche et d’un grand concert gratuit de Boston Georges et de Vincè. Et puis bien sûr samedi, le grand loto avec de nombreux lots à gagner, les galas de danse, mais aussi le repas d’i Piscadori in Festa, les courses solidaires et le défilé des Miss et des mannequins d’un jour dimanche. Sans oublier la tombola avec de très beaux cadeaux à gagner dont une Fiat 500 », détaille-t-elle en reprenant : « Mais nous avons aussi des nouveautés comme les masterclass avec le chef étoilé Richard Toix, qui sont proposées vendredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin. Elles sont limitées à dix personnes, mais il reste encore quelques places pour s’inscrire donc n'hésitez pas si vous sentez l'âme d'un chef en devenir, c'est l'occasion ou jamais de faire cette expérience ».
Tout au long de ces trois jours, de nombreuses animations et activités seront également proposées en continu dans le village solidaire installé sur la place Miot, à l’instar de promenades à poney, d’une initiation au tir à l’arc, de jeux gonflables, de cours de danses et fitness ou encore de sorties en mer en catamaran et bien d’autres surprises. Le tout sous la houlette de la marraine de cette édition, l’animatrice Christine Bravo.
Soutenir la digitalisation du service d’anatomopathologie de l’hôpital d’Ajaccio
Créée il y a 19 ans en hommage à Marie-Dominique Versini, jeune femme corse emportée à l’âge de 35 ans par un mélanome, par sa famille et ses collègues d’Air Corsica, l’association toujours 100% bénévole, a déjà récolté plus de 6 millions d’euros intégralement réinvestis au profit des malades du cancer en Corse grâce à l’engagement sans faille de ses plus de 200 bénévoles actifs dans les six antennes implantées sur le territoire.
Acteur incontournable de la lutte contre le cancer et le soutien aux malades dans toute l’île, la Marie-Do soutient chaque année cinq dispositifs qu’elle a mis en place à commencer par le fonds de secours, une aide financière directe aux malades fragilisés par une perte de revenus, des charges lourdes, ou des frais liés aux soins. « En 2024, 220 408 euros ont été versés en urgence sur simple dossier transmis par les assistantes sociales des hôpitaux et départements », dévoile l’association. Par ailleurs, elle finance aussi des soins de support comme des ateliers mensuels « Paroles & bien-être » à Ajaccio, Alata, Ile-Rousse et Corte ou de la réflexologie et de la socio-esthétique à l’hôpital de Castelluccio et à l’hôpital Eugénie. Afin de faire avancer la recherche en onco-pédiatrie, elle verse également chaque année plusieurs milliers d’euros pour soutenir les travaux du professeur André sur le médulloblastome de l’enfant. Elle accompagne en outre les patients en essais cliniques qui doivent se rendre sur le continent, faute de structure adaptée sur l’île, en finançant la prise en charge de leurs accompagnants vers Marseille, Nice ou Paris, grâce à un partenariat avec Air Corsica. Enfin, l’association soutient aussi les investissements dans les hôpitaux et maisons des familles pour l’amélioration du confort et des équipements dans les services de soins. Dans ce cadre, elle a déjà notamment permis la rénovation de chambres et salles de bain en soins palliatifs à l’hôpital de Corte, l’achat de matériel médical innovant pour la chimiothérapie, et l’aménagement d’espaces d’accueil.
« Depuis plusieurs années, nous avions décidé de soutenir l’hôpital de Corte pour permettre à tous les patients du Centre Corse de pouvoir y suivre leur chimiothérapie et tous les soins liés à leurs cancers. Cette année, nous avons été sollicités par l'hôpital d'Ajaccio, et son service d’anatomopathologie qui nous a sensibilisés au fait que leurs équipements actuels datent d'un autre âge », dévoile Catherine Riera, « Nous nous sommes donc engagés cet hiver auprès de l'hôpital de la Miséricorde, à participer au financement de la modernisation, de la digitalisation de ce service ». Un défi supplémentaire pour l’association qui devra s’astreindre à récolter 146 000 euros lors de ses diverses actions, et notamment lors de ses Journées annuelles.
« C’est très important car la modernisation de ce service permettra dès la fin de l'année prochaine d'avoir un traitement tout à fait normal pour les biopsies en Corse. Aujourd'hui, à l’hôpital d’Ajaccio, cela peut prendre jusqu’à trois semaines pour avoir un résultat, contre 24 à 48 heures. Grâce à la mise en place de la digitalisation et de l'intégration de l'IA dans la lecture des biopsies, en partenariat avec des CHU de la région PACA et l'Institut Gustave-Roussy à Paris, l’hôpital d’Ajaccio pourra revenir à des délais normaux », explique la présidente de la Marie-Do en glissant : « Il faut donc plus que jamais que nous réussissions cette édition ».
Le programme détaillé
Vendredi 3 octobre :
14h00 : Ouverture du village, animations, buvette & coin des gourmands
14h30 : Thé dansant en partenariat avec le CIAS du Pays Ajaccien
15h00 : Masterclass avec Richard Toix, chef étoilé (restaurant Le Charlie)
18h30 : Inauguration du village avec la compagnie de percussions Bombos
19h00 : Veau à la broche de Phillipe et Jean-André Flori
21h00 : Apéritif musical avec Elsa & co et Disco Queen
Concert gratuit : Boston Georges & Vincè - La Petite Culotte
Samedi 4 octobre :
9h00 : Ouverture du village et animations continues
9h00 : Cours de pilates avec Fanny
10h00 : Cours de crossfit avec Laurent (Crossfit Ajaccio)
10h30 : Sortie en mer avec Voglia di Mare
11h00 : Masterclass avec Richard Toix
12h00 : Déjeuner gourmand (grillades, sandwiches, crêpes...)
14h30 : Gala de danse I Stellini
15h00 : Gala de danse Choregraphia
15h30 : Mini olympiades (tir à la corde, courses en sac, chamoule-tout...)
16h00 : Masterclass avec Richard Toix
16h00 : Gala de danse Apsara
18h00: Apéritif musical avec les Countrylanders
19h00 : Grand loto sous chapiteau avec de nombreux lots à gagner
Dimanche 5 octobre :
9h00 : Ouverture du village et inscriptions courses
9h00 : Cours de pilates avec Fanny
10h00 : Masterclass avec Richard Toix
10h30 : Départ des courses solidaires avec le GFCA Athlétisme
11h30 : Remise des médailles par la ville d'Ajaccio
12h00 : Déjeuner gourmand : moules frites des Pescadori in Festa
14h00 : Sortie en mer avec Voglia di Mare
15h30 : Battles de hip-hop (Indepen'Danse)
17h15 : Défilé de mode (comité Miss Corse, Miss Corse, mannequins d'un jour)
18h00 : Clôture des Journées avec l'hymne de la Marie-Do par les bénévoles
Des animations permanentes tout au long des Journées de la Marie-Do
Circuit de kart à pédales
Jeux géants (tir à la corde, courses en sac, chamboule-tout)
Ateliers maquillage et dessin
Initiation au tir à l'arc
Promenades à poney
Jeux gonflables
Héros Disney, Marvel et Harry Potter en déambulation
Coin des gourmands
Boutique solidaire de la Marie-Do
Vide-dressing
Ateliers bien-être et paoles
Cours de danse et de fitness
Sorties en mer en catamaran
Stands d'inforamtion sur la santé et la prévention
Vente de billets de tombola
