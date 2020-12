Les jouets en bois d'Auguste Cantarelli enchantent le marché de Noël bastiais

Voila 35 ans qu’il fabrique des jouets en bois pour petits et grands avec une passion restée intacte. En cet après-midi du 21 décembre 2020, dans son atelier bastiais, Auguste Cantarelli peaufine les derniers détails de ses jouets artisanaux qu’il expose et vend sur le marché de Noël de Bastia jusqu’au 23 décembre.Des voiturettes multicolores aux avions en passant par les grenouilles à vélo et les oiseaux articulés, tous trônent sur son atelier avant de rejoindre son stand du marché de Noël. Ce charpentier de marine de formation a débuté l’aventure en 1985, presque par hasard. Après avoir réalisé deux jouets pour son fils, il s’est aperçu que les gens étaient en demande de ses articles et a quelques peu abandonné la mer et ses embruns pour laisser parler sa fibre artistique et créatrice. Aujourd’hui, malgré une situation sanitaire compliquée et des modes de consommation qui ont évolué, son envie reste vive et il ne compte pas prendre sa retraite de sitôt comme il l’explique : « J’ai 71 ans et je ne compte pas m’arrêter. C’est sûr que la crise sanitaire fait peur et j’appréhende surtout l’après mais un petit artisan doit savoir se faufiler entre les problèmes ».Dans son atelier imprégné de diverses essences de bois, l’artisan finit d’imbriquer quelques pièces avant de retourner sur la place Saint-Nicolas pour effectuer le réassort de ses produits. Malgré une ambiance inédite pour un marché de Noël, Auguste Cantarelli dresse un constat plutôt encourageant, ses jouets se vendent bien et « le chiffre d’affaires est plus que correct dans les circonstances actuelles même si les gens dépensent moins. Ce marché c’est surtout l’affirmation d’une certaine identité et c’est très bien qu’il ait lieu ». Même si l’afflux paraît moins important, pour lui, les gens sont au rendez-vous et achètent ce cadeau qui reste intemporel et qui plait aux plus âgés, les ramenant en enfance, comme aux plus jeunes qui découvrent un objet au toucher différent et aux couleurs vives, loin des standards industriels.« Il peut se passer deux mois comme six ans entre la première étape de fabrication et la mise en vente » explique Auguste Cantarelli. Première étape, penser le jouet. Puis il faudra le dessiner tout en ayant en tête les différentes particularités techniques et savoir ce qui sera possible de réaliser. Puis vient l’étape du prototype qui sera scruté avec attention pour éliminer tout défaut avant de pouvoir lancer une première série qui sera présentée aux clients. Aujourd’hui, l’artisan compte dans son catalogue une centaine de modèles allant du classique camion de pompier au sanglier corse sur sa bicyclette.Mais le jouet phare reste son oiseau de bois articulé à taille réelle qu’il vend à partir de 75 euros. Si le budget des cadeaux de Noël est serré, il est possible d’acquérir une voiturette pour 24 euros. Pour Auguste Cantarelli, un bon jouet doit « être ludique mais aussi être une caricature de la réalité avec des traits exagérés comme des gros pneus, par exemple, mais aussi qu'il soit solide, pas trop lourd et agréable à prendre en main ».S’il reste un irréductible du circuit court et du contact avec le client, ce Geppetto bastiais sait qu’il faut vivre avec son temps et s’adapter. Pour cela, il avoue que malgré son manque de connaissances dans le domaine des nouvelles technologies, il faudra bien créer un site internet pour continuer à vendre ses produits.Le défi est lancé pour l’année 2021 mais en attendant il est possible de retrouver ce passionné au marché de Noël de Bastia ou dans son atelier situé à Furiani car, pour l’instant ses seuls points de vente sont des boutiques parisiennes spécialisées ou des foires artisanales qui, malheureusement, n’ont pas été très nombreuses cette année. Cependant il invite les gens à venir visiter son atelier pour trouver le jouet idéal.Pour cela, il est joignable au 0628514605 et attend les petits comme les grands pour un voyage dans son monde merveilleux.