Les jeunes sapeurs-pompiers de Balagne ont fait leur rentrée

Les premiers mots qui leur ont été adressés, étaient destinés à les remobiliser face aux enjeux de cette quatrième et dernière année de formation avant les épreuves du Brevet National qui se dérouleront au moins de février 2022. La réussite à ces dernières, conditionnera leur intégration dans les centres de secours où ils seront affectés comme sapeurs-pompiers volontaires.

Comme cela a été confirmé par les commandants Thierry Nutti et Frédéric-Antoine Santoni, président et vice-président de l’UDPSIS 2B.

Après la délivrance de quelques conseils notamment sur les vaccinations obligatoires, les 14 garçons et deux filles concernés, rejoignaient leur salle de cours afin d’y satisfaire à une épreuve de questionnaire à choix multiple entrant dans le cadre de la réactivation de mémoire. Tous et toutes ont donc planché et revisité ainsi leurs connaissances sous le regard vigilant de leurs encadrants.

Après quoi, séparés en deux équipes, ils se rendaient sur le plateau de manœuvre de la caserne afin d’y opérer en binômes sur des exercices d’établissements liés à la lutte contre l’incendie. Une occasion pour eux de se répéter les gestes techniques qui deviendront familiers, bien que 80% des missions qu’ils accompliront, concerneront le secours aux personnes.



Comme martelé d’entrée de jeu par les responsables de section, c’est un calendrier plus tôt chargé qui attend les jeunes pousses des sections JSP 4 Balagne et Fiumorbu-Oriente, qui sous la houlette de l’Union Départementale des Personnels du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (UDPSIS 2B) dont ils dépendent, vont devoir effectuer deux formations importantes : celle d’équipier « Feux de Forêt » de niveau 1 (FDF 1) puis celle des « Premiers Secours en Equipes » de niveau 2 (PSE2).

A cela s’additionnera l’ensemble des épreuves inscrites au guide national de référence du Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier (BNJSP) qui attendent les 16 JSP balanins et leurs homologues de la Plaine. A noter qu’afin de faciliter le déroulement des formations et d’optimiser les déplacements, celles-ci se feront dans le cadre de regroupements des 2 sections notamment à Corte.



Des formateurs bénévoles balanins récompensés



Sur proposition de la délégation Corse de l’action nationale pour la promotion et le développement du bénévolat, 6 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, des centres de secours de Calvi, Galéria et Belgodère œuvrant ou ayant œuvré bénévolement, à la formation et à l’accompagnement de jeunes sapeurs-pompiers, ont été retenus pour la délivrance d’un diplôme d’honneur et d’une décoration afférente.

Ainsi 3 médailles associatives échelon « Bronze », 2 « Argent » et 1 « Or » ont été décernées.

C’est dans ce cadre que le sergent-Chef Pascal Carboni, du Cis L’ILe-Rousse, s’est vu remettre le jour de la rentrée à laquelle il participait, sa décoration échelon « Argent » par le chef de la section Balagne, le Capitaine Ange Santucci, également promu à l’échelon « Or », avec les compliments d’usage qui s’imposaient pour le récipiendaire.

D’autres contingents sont, d’ores et déjà, programmés au titre de 2022.