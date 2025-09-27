Les jeunes sapeurs-pompiers balanins entament leur dernière année de formation

Cette journée de reprise, marquée par la présence de la garde, ouvre le quatrième et dernier cycle avant les épreuves du brevet national de jeune sapeur-pompier. Une étape décisive pour ces adolescents qui, en cas de succès, pourront rejoindre les casernes de Balagne et mettre leurs compétences au service de la population.
Un programme intensif pour consolider les acquis
« Cette année, nous avons un effectif de 14 JSP en quatrième année. La journée est consacrée à la révision de plusieurs thématiques : incendie, manœuvres de plain-pied et santé. Une activité sportive viendra clôturer la matinée. Les mois à venir s’annoncent exigeants. La 4ᵉ année demande un investissement plus soutenu, avec des stages à réaliser en parallèle de la scolarité. Outre la préparation au brevet JSP prévu en février, un second stage axé sur le secours à personne est également programmé », a précisé le capitaine Ange Santucci.
Puis de poursuivre : « Après une remise en mémoire en salle, les jeunes ont travaillé en binômes, chacun prenant tour à tour la responsabilité de chef d’équipe. Les manœuvres, déjà connues, sont ainsi perfectionnées dans des conditions proches de la réalité opérationnelle. Un grand rassemblement est attendu le 4 octobre à Corte, où toutes les sections de jeunes sapeurs-pompiers du Cismonte se retrouveront pour partager leurs acquis, mesurer leur progression et renforcer leur esprit de cohésion ».
Former les pompiers de demain
Pour l’officier responsable pédagogique de la section Alain Beneteau « C’est un engagement fort, aussi bien pour les jeunes que pour les encadrants. Nous les suivons pendant quatre années, tous les samedis en période scolaire. Nous les voyons évoluer, gagner en maturité et en compétences. Accueillir ensuite dans un centre un JSP de 16 ans déjà formé est une vraie richesse pour nos effectifs. La formation se poursuivra simultanément sur les sites de Calvi, Belgodère et L’Île-Rousse, afin d’accompagner ces futurs sapeurs-pompiers volontaires jusqu’au terme de leur cursus ».
Une dynamique collective au service du volontariat
Le succès de ce parcours ne repose pas seulement sur la motivation des jeunes. Il est aussi le fruit de l’investissement conjoint du Service d’incendie et de secours de Haute-Corse, de l’Union départementale des personnels du SIS, des amicales et des encadrants des trois centres de secours balanins. Ensemble, ils offrent à ces adolescents un accompagnement exigeant et bienveillant, qui forge non seulement des compétences opérationnelles, mais aussi un esprit de solidarité et de service. À travers ce dispositif, c’est tout un territoire qui se mobilise pour promouvoir le volontariat de sapeur-pompier, valeur essentielle pour la protection et la sécurité de la population en Balagne.
