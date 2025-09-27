Les jeunes sapeurs-pompiers balanins entament leur dernière année de formation

Cette journée de reprise, marquée par la présence de la garde, ouvre le quatrième et dernier cycle avant les épreuves du brevet national de jeune sapeur-pompier. Une étape décisive pour ces adolescents qui, en cas de succès, pourront rejoindre les casernes de Balagne et mettre leurs compétences au service de la population.





Un programme intensif pour consolider les acquis

« Cette année, nous avons un effectif de 14 JSP en quatrième année. La journée est consacrée à la révision de plusieurs thématiques : incendie, manœuvres de plain-pied et santé. Une activité sportive viendra clôturer la matinée. Les mois à venir s’annoncent exigeants. La 4ᵉ année demande un investissement plus soutenu, avec des stages à réaliser en parallèle de la scolarité. Outre la préparation au brevet JSP prévu en février, un second stage axé sur le secours à personne est également programmé », a précisé le capitaine Ange Santucci.

Puis de poursuivre : « Après une remise en mémoire en salle, les jeunes ont travaillé en binômes, chacun prenant tour à tour la responsabilité de chef d’équipe. Les manœuvres, déjà connues, sont ainsi perfectionnées dans des conditions proches de la réalité opérationnelle. Un grand rassemblement est attendu le 4 octobre à Corte, où toutes les sections de jeunes sapeurs-pompiers du Cismonte se retrouveront pour partager leurs acquis, mesurer leur progression et renforcer leur esprit de cohésion ».