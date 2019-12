Les jeunes du lycée agricole de Borgo à la rencontre de leurs aînés et cadets

Dans cette optique, les élèves ont souhaité, à l’approche des fêtes de fin d’année, mettre en place un moment intergénérationnel au sein de leur établissement afin que des jeunes enfants et des seniors puissent se rencontrer pour réaliser des activités et partager un bon moment ensemble.

C’est ainsi qu’a germé l’idée de l’organisation d’une journée permettant à deux groupes d’une quinzaine de personnes âgées du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Bastia et de jeunes enfants de l’école primaire de Moltifao (âgés de 3 à 6 ans), de venir participer à diverses activités proposées par les élèves du lycée agricole de Borgo.

L’objectif de cette rencontre est l’échange entre générations, à travers un temps de partage entre anciens, enfants et jeunes en formation, à quelques jours de Noël, dans le but de permettre de rompre l’isolement des personnes âgées et d’enfants du rural.

Au programme :

Le matin, enfants et personnes âgées pourront participer à divers ateliers de découverte sensorielle des agrumes de Corse, animés par les élèves du lycée, en mettant également en avant l’importance d’un régime alimentaire équilibré sur la santé, quel que soit l’âge. Après un déjeuner au service restauration, l’après-midi sera consacré à la visite de l’exploitation et à la cueillette d’agrumes au sein de son verger qui recense une collection assez remarquable. Les élèves du lycée agricole ont pu bénéficier, lors de la préparation de cette manifestation, des conseils précieux et de l’appui de M. Bruno Tomu, ingénieur à l’Institut National de la Recherche gronomique (INRA-CIRAD) de San Giuliano, station d’expérimentation avec laquelle le lycée agricole de Borgo travaille depuis de très nombreuses années.

Une fois leur diplôme obtenu, les lycéens se préparent à travailler auprès de trois types de publics : des personnes en situation de handicap, des enfants et des personnes âgées.Les enseignements professionnels (qui représentent 2/3 de la formation), donnent la possibilité aux élèves de développer des compétences générales et relationnelles qui vont leur permettre, par la suite, de participer au développement et à l’animation des territoires ruraux mais aussi de s’adapter aux besoins de publics variés comme les personnes âgées ou les très jeunes enfants.

Dans le cadre de leur formation de Baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT), les élèves de terminale du lycée agricole de Borgo vont préparer et mettre en place un projet répondant à des attentes de la population et de leur territoire. Ainsi, avec leurs professeurs de Sciences Economiques et Sociales et d’Education Socio- Culturelle, M. Turek et Mme Pergola, les élèves ont travaillé, depuis 1 an et demi, sur un projet professionnel qui a permis de mettre en évidence certains besoins de la population comme le besoin de lien social, le questionnement sur des projets de vie professionnelle et la découverte des activités au lycée.