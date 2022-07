Borgo : La FDJ et la Fédération des Buralistes de Corse ont récompensé les associations caritatives corses

Dans la cadre de son programme « Détaillants Solidaires », la FDJ offre la possibilité́ aux 30 000 détaillants FDJ de présenter auprès de la Fondation FDJ des projets d’associations locales qui œuvrent dans différents domaines d’intervention comme l’éducation ou l’insertion, et dans lesquelles ils s’impliquent eux-mêmes. Les associations concernées bénéficient chacune d'un don allant jusqu'à trois mille euros, qui leur permettra de financer une partie de leur projet.« Chaque année nous demandons à nos dépositaires FDJ de recueillir les projets d’associations qu’ils souhaitent aider, promouvoir » explique Jean-Michel Guende, responsable FDJ pour la Corse. « Eux, mieux que quiconque puisqu’ils connaissent leur région, leurs habitants, sélectionnent et montent alors des dossiers qu’ils nous soumettent »Si les années précédentes, en raison de la pandémie, ces remises officielles n’avaient pu se faire, elles ont été doublées ce 5 juillet avec celle de 2021.Hervé Faes responsable commercial FDJ pour le département de la Corse du sud, a remis un chèque à Pascal Giovacchini de l’association Savannah qui vient en aide aux femmes victimes de violences et à Vanina Palitta pour son association Hors-Normes qui lutte contre l'isolement des personnes concernées par le handicap, leurs familles et aidants sur l'ensemble de la Corse.A Borgo, dans le bureau de tabac de Georges Oliva, président de la Fédération des Buralistes de Corse, Jean-Michel Guende, responsable FDJ pour la Corse, Maurice Lega, responsable de secteur FDJ et Luc Chautard, trésorier de la Fédération des Buralistes de Corse, ont récompensé l’association « Adrien Lippini, Un vélo, une vie » de Françoise et Gilbert Lippini, dont le but depuis 2009 et d’aider au partage de la route, et à Florence Riu et Emilie Blanchard de l’association Inseme , association qui depuis 2009 soutient les personnes qui vivent en Corse (quel que soit leur âge et quelle que soit la pathologie concernée) et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’une prise en charge par l’Assurance Maladie.