Harcèlement dans le sport : en Corse, "colosse aux pieds d'argile" libère la parole des jeunes

Pour plus d’impact, l’animateur n’hésite pas à parler des conséquences d’actes que beaucoup pensent anodins. « Le bizutage est interdit et même s’il est consenti, les auteurs risquent jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d’amende », explique Alexandre Chaneac, avant d’enfoncer le clou : « certaines fois, le pire arrive ». Comme cela a été le cas dans l’histoire vraie qu’il raconte. Celle du jeune Théo. Après avoir subi un bizutage à caractère sexuel dans son club de sport, le jeune garçon a mis fin à ses jours. Il subissait déjà ce genre d’actes chez lui et cela, ses camarades de sport ne le savaient pas. « Faites attention car vos actes ont des conséquences », prévient l’animateur en insistant sur leur rapport aux réseaux sociaux.



Petit à petit, les élèves en classe de 4e et de 3e interagissent de plus en plus, dialoguent, répondent aux questions. Mission réussie pour l’association et l’UNSS de Corse. Le message est bien passé : « subir du harcèlement c’est être victime, pas coupable ».