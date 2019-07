Les insolites de l'été : Les chats prennent la place des pigeons

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 22 Juillet 2019 à 18:47

Poursuivons nos insolites de l'été avec ce cliché de ces deux chats se prélassant sur le rebord de la fenêtre du domicile de la famille Savelli en Balagne et profitant pleinement de ces belles journées d'été. Quoi de plus naturel nous diriez-vous puisque ces félins ont aussi droit à passer de belles vacances. Le problème, c'est que cette place n'est habituellement pas leur mais celle de deux pigeons. Mais rassurez-vous il n'y aura pas de guerre entre félins et pigeons

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie