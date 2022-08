Les horaires de la rentrée scolaire dans les écoles à Calvi

8h50 : CP avec leurs parents

Voici les horaires de la rentrée scolaire pour les écoles élémentaires Loviconi et Bariani ainsi que pour les écoles maternelles Santore et CardelluVendredi 2 septembre :9h : Petite Section bilingue avec Mme Mattei9h30 : Moyenne Section Standard avec Mme Fuentes10h : Moyenne Section bilingue avec Mme Villanueva10h30 : Grande Section Standard avec Mme HaroVendredi 2 septembre :8h20 : Moyenne et Grande Sections10h : Petite SectionVendredi 2 septembre :8h30 : CE1Vendredi 2 septembre :8h30 : CE2 avec Mme Robichon et CE2/CM1 avec Mme Auger9h : CM1 avec M. Barboni et Mme Mambrini9h30 : CM2 avec Mme Albertini, Mme Charles et Mme Ducron