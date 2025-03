Les gymnastes cortenaises sacrées championnes de la zone sud-est, cap sur les championnats de France

Le travail a payé pour les jeunes gymnastes cortenaises, qui n’ont cessé de gravir les échelons cette saison. Le week-end dernier, à Châteauneuf-Les-Martigues (Bouches-du-Rhône), elles ont été sacrées championnes de la zone sud-est lors des demi-finales et finales de gymnastique. Un succès qui fait suite à leur sacre en février dernier lors des championnats de Corse à Ajaccio, où elles avaient été couronnées champions en individuel et par équipe. Participantes en pré-critérium et toutes catégories, les gymnastes cortenaises ont concouru avec une équipe de six membres, en plus d'une jeune licenciée, Anne Marie Berlandi, qui a concouru en individuel dans la catégorie benjamines. Le président et entraîneur du Corte Club de Gym, Xavier Grazietti, a détaillé : « Nous avons présenté une équipe composée de gymnastes de plusieurs tranches d’âge, allant des poussines aux juniors. »



Les résultats ont été impressionnants : Louane Ruel a remporté la première place chez les juniors, tandis que Juliana Viora s’est imposée en benjamines et Anghjulina Mari a également dominé la catégorie poussines. Anna Stella Poli a décroché la deuxième place en poussines, tandis que Francesca Maria a pris la troisième place. Mathilde Voisin, en cadettes, a terminé au pied du podium, se classant quatrième. « C’est une très belle satisfaction pour le club qui n’avait jamais atteint ce niveau », a exprimé Xavier Grazietti. « L’année dernière, nous avions eu deux deuxièmes places et deux quatrièmes places. Cette fois, nous avons atteint notre objectif face à des équipes de haut niveau comme celles de Martigues, Marseille, Nîmes ou Toulon. »



Le président a salué l'énorme travail accompli par ses gymnastes, qui se sont entraînées intensivement depuis septembre avec leur entraîneuse principale, Angélique Renucci. « C’est un travail de six mois qui a abouti grâce à beaucoup d’efforts et de sacrifices », a-t-il ajouté. Ces efforts ont permis aux jeunes gymnastes de se hisser à un niveau supérieur, mais elles devront désormais viser encore plus haut pour franchir un nouveau palier : « L’objectif est de participer à la 5e division l’année prochaine, ce qui nous permettra de concourir au championnat de zone sud avant, peut-être, d’envisager la quatrième division et les championnats de France », a précisé Xavier Grazietti.



Pour atteindre cet objectif, les athlètes devront intensifier leur préparation, en se concentrant sur des figures plus complexes comme des saltos arrière et avant ou une roue sur la poutre. « Elles se sont entraînées jusqu’à huit heures par semaine, mais il faudra aller encore plus loin, avec de nombreux sacrifices, pour atteindre nos objectifs la saison prochaine », a conclu le président.



Enfin, Xavier Grazietti a tenu à remercier la municipalité de Corte pour son soutien essentiel, qui a permis aux gymnastes de participer à cette compétition. « Un grand merci à la CdC pour son aide », a-t-il ajouté. Le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, s’est également félicité de ce succès : « Un succès qui rejaillit sur la ville. Nous leur souhaitons le meilleur encore pour la saison prochaine. »