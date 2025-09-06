Les femmes à l'honneur en Costa Verde

Les femmes seront une encore fois à l’honneur en Costa Verde. Pour la troisième année consécutive, l’office intercommunal de Coste Verde organise, ce vendredi 12 septembre, à Moriani-Plage dans les jardins de l’office de tourisme, une nouvelle édition de cette manifestation qui met la femme en lumière. Une action innovante qui se veut être, une soirée 100 % femmes. Cette année le thème choisi est : « Le Parfum, magie de soi ». Pour cet évènement, il est demandé à toutes participantes de respecter un dress code. Toutes devront uniquement être vêtues que de blanc. Une soirée blanche qui se déclinera en plusieurs volets.

Le coup d’envoi est prévu à 17 h 30. Suivront plusieurs moments festifs avec, à 18 heures un atelier pictural sensoriel. À 18 h 30, aura lieu une conférence sur l’univers du parfum.

À 18 h 50, les participantes pourront créer leurs fragrances avec un atelier de création de parfums. Vers 19 h 30 un loto des odeurs et des démonstrations florales réuniront toutes les femmes présentes avant de terminer cette belle journée dédiée aux femmes par un apéritif dînatoire mais aussi de véritables instants de shopping. Une soirée unique en son genre, possible également grâce à l’implication des partenaires de l’office de tourisme de Costa Verde que sont : Isula Parfums, Essences Naturelles Corses et Realia.

Les femmes seront donc une nouvelle fois mises à l’honneur du côté de Moriani pour cet évènement totalement gratuit. Pour des questions d’organisations, il est demandé aux participantes de s’inscrire auprès de l’office de tourisme intercommunal de la Costa Verde.

