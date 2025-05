Les femmes à l’honneur à l’INRAE de San Ghjulianu

« Depuis un bon moment, nous en avions l’idée », explique André Torre, président du centre INRAE de Corse. « Je l’ai proposée à différents acteurs qui ne semblaient pas intéressés. Et puis j’en ai parlé à l’Aract, qui s’est montrée... plus intéressée que nous ! Elle s’est emparée du sujet. C’était une idée simple – parce qu’à l’INRAE, nous ne sommes pas spécialistes de cela : elle est devenue complexe et construite. La question de la place des femmes dans l’agriculture se pose au niveau mondial. Ici, en Corse, beaucoup ont eu une mère ou une grand-mère impliquée dans cette activité. Comme ma propre grand-mère, Zia Catalina... Aujourd’hui, on trouve des femmes aussi bien dans les exploitations qu’à des postes de responsabilité, au niveau décisionnaire dans l’agriculture corse... »



Les actrices invisibles de l’agriculture corse



Le sujet était lancé. Plusieurs interventions de professionnels du secteur agricole l’ont alors développé, suscitant le débat et captivant l’assistance : une quarantaine de personnes, institutionnels, membres de structures en appui au monde agricole, représentants des filières, représentante de l’Office de tourisme de l’Oriente... ainsi que quelques exploitantes agricoles. L’objectif était de présenter un certain nombre de problématiques concernant les agricultrices en s’appuyant sur les témoignages personnels des participants.



Hélène Beretti, directrice de la Chambre d’agriculture de Région de Corse, a inauguré l’exercice, reliant tradition et innovation – un leitmotiv qui a été constant au cours de la journée : « Je viens d’une famille de médecins. J’avais une voie toute tracée », explique-t-elle. « Mais j’ai choisi l’agriculture, car je crois que la culture de la terre est le centre de notre souveraineté. Après trente ans aux côtés des agriculteurs et agricultrices de Corse, je sais que c’était vraiment mon ADN. » Un choix que d’autres femmes, devenues agricultrices, ont également réalisé, avec des reconversions dont elle a cité plusieurs exemples. « Ce lien avec la terre, ce n’est pas un métier, c’est un héritage, une passion, une mission. »



Longtemps, en Corse, les femmes ont été les « invisibles » du monde de l’agriculture : parce qu’on associait cette activité avec la force... nécessairement masculine. Pourtant, elles étaient présentes, dans le cadre d’un mode de vie lié à la famille, aux traditions : indispensables, c’est elles qui faisaient la traite, préparaient le brocciu, s’occupaient des volailles... accompagnaient leurs maris et les remplaçaient en cas d’absence. « Senza i donni, un ci hè più campagna ! » Des passeuses de mémoire qui transmettaient de mère en fille les secrets et savoir-faire des châtaignes, des olives, du brocciu, de la charcuterie au séchage des fruits, et les faisaient vivre en cuisine ou sur les marchés : « un lien qui a contribué à façonner nos paysages et nos produits ».



Une mutation en cours

L’agriculture vit aujourd’hui une mutation engagée après quelques réformes courageuses : notamment la loi de 1980 qui reconnaît enfin le statut de « conjointe collaboratrice » pour la femme d’un agriculteur. De fait, en 2020, 26 % des chefs d’exploitations corses sont... des agricultrices, qui investissent aujourd’hui tous les métiers de ce secteur d’activité, jusqu’à la recherche. « Si autrefois, on devenait agricultrice par naissance ou mariage, aujourd’hui, c’est un choix. »D’ailleurs, plus d’une a opté pour une reconversion, après avoir mené une autre activité professionnelle. Les exemples de femmes qui réussissent en Corse dans ce métier sont légion : plus jeunes, plus formées – 64 % ont le bac ou plus, contre 44 % seulement chez les hommes – elles innovent, transforment, créent de la valeur quand l’agriculture traditionnelle en restait à la production brute.



30 % des installations agricoles en Corse sont maintenant le fait des femmes. Plus que leurs homologues masculins, elles privilégient les circuits courts, la diversification des activités – avec les fermes auberges, par exemple –, optent pour le bio et les labels de qualité. Elles développent des compétences complémentaires, comme le marketing, et misent aussi sur l’image de la femme – ainsi cette vigneronne qui a lancé une cuvée baptisée « Elle ». Quoi d’étonnant si une étude réalisée en 2024 par la MSA concluait que 95 % des agricultrices se disaient passionnées par leur métier ?



Des difficultés spécifiques

Tout n’est pas idyllique pour autant et les difficultés sont réelles : difficulté à accéder au foncier – renforcée pour les femmes parce que la transmission de la terre est encore très patrilinéaire en Méditerranée ; difficulté de l’accès au financement – les banques se montrant plus frileuses avec elles ; charge mentale importante – avec une double journée de travail contraignante ; présence encore insuffisante dans les instances dirigeantes – ce qui limite la prise en compte de leurs besoins spécifiques.



Pourtant, Hélène Beretti reste optimiste : « On assiste à une évolution des mentalités, au sein même des familles agricoles, avec des pères qui encouragent leur fille à reprendre l’exploitation. Le regard des hommes commence à changer. » La solidarité féminine, le projet Terre de femmes lancé en 2023, les outils réduisant la pénibilité ou les services permettant notamment à une femme de se faire remplacer pendant sa maternité, sont autant de facilitateurs permettant aux femmes d’opter pour ce métier dans « un monde agricole qui devient plus ouvert, plus solidaire, plus humain. Les femmes sont indispensables à l’avenir du monde agricole. La Corse peut être fière de ses agricultrices ! » Une conclusion illustrée par les différentes interventions qui vont suivre. En premier lieu, le parcours de Nelly Lazzarini, éleveuse dans la filière « emblématique en Corse » des caprins.