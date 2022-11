Les faits de violence se multiplient sur le territoire du Pays ajaccien

"Au sein de la CAPA, on a une attention particulière en direction des mineurs et des femmes victimes de violences, mais aussi des aînés et des personnes en situation de handicap, affirme Josiane Mancini, cheffe du service cohésion sociale et solidarité à la CAPA. Il est question pour nous d'améliorer le repérage, l'accompagnement, la prise en charge de toutes les personnes vulnérables."



Le CISPD, qui ne "consiste pas seulement en des subventions mais aussi en une animation d'acteurs", plaide-t-elle, a alors dévoilé par l'intermédiaire de Josiane Mancini la stratégie locale élaborée pour les quatre années à venir. Autant de piliers ont été élaborés, à commencer par la prévention, qui veut désormais se faire très tôt, avant l'âge de douze ans. "La jeunesse est le point stratégique, tout part de là, clame Charles Voglimacci. Peut-être que le collège ce n'est plus assez tôt, peut-être même que le primaire ne l'est plus. Il faut s'investir, travailler avec l'Éducation Nationale et expliquer. Et puis il y a aussi le volet familial : trouver des ressources pour aider les familles qui n'y arrivent plus au niveau de l'éducation de leurs enfants."



Une implication plus forte de la population et la société civile, notamment pour lutter contre les troubles à la tranquillité publique, ou une gouvernance qui se veut plus adaptée territorialement, avec une meilleure coordination des acteurs figurent parmi les quatre axes majeurs guidant la politique que souhaite mettre en place le CISPD.