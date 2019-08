Les étudiants infirmiers bastiais dénoncent des "frais complémentaires illégaux"

1)

, uniquement de la CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus ) et des droits annuels d’inscriptions.

Ces coûts s’élèvent respectivement à 91 euros et 170 euros. Le coût pédagogique de la formation des étudiants en formation initiale est à la charge des Régions (

Le communiqué :"Les étudiants en soins infirmiers relèvent de l’enseignement supérieur et doivent donc s’acquitter, selon la législation (

La FNESI a dressé un bilan montrant qu’à ce jour 124 IFSI publics ne respectent toujours pas la loi, cela concerne 36 000 étudiants et représente 3,8 millions d’euros déboursés chaque année par les étudiants en soins infirmiers pour des frais illégitimes.



Les frais complémentaires ne sont légaux que s’ils sont facultatifs et clairement identifiés, comme l’a rappelé la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion professionnelle (DGESIP) le 5 Juillet 2018.



Ces frais complémentaires représentent généralement l’achat des tenues de stage, les frais pédagogiques, les frais de fonctionnement, l’accès au Wifi, la formation aux gestes d’urgences, les coûts de bibliothèques...



A l’IFSI de Bastia, pour l’année 2019/2020, il est demandé aux ESI entrant en 2ème année la somme de 140 euros correspondant à l’achat des tenues de stage. Pour les ESI entrant en 3ème année, c’est un chèque vierge qui est demandé, qui correspondra à l’achat du nombre de cartons de tenues de stage dont l’étudiant aura besoin.



Nous souhaitons faire valoir nos droits, au même titre que tout étudiant de l’enseignement supérieur.



Ainsi, l’Association Des Etudiants Infirmiers Bastiais s’allie à la FNESI et demande à l’ensemble des étudiants en soins infirmiers de l’IFSI de Bastia de ne payer uniquement que les 170 euros de frais d’inscriptions et les 91 euros correspondant à la CVEC."

