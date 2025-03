Les entreprises corses face aux défis du numérique

De nombreuses entreprises corses font face à un changement de paradigme dans la gestion de leurs finances, parce que l’émergence des technologies blockchain change la donne. Désormais, ces entreprises s’intéressent aux cryptomonnaies, non seulement comme investissement, mais aussi comme vecteur d’innovation.



Le fait de suivre l’ethereum cours dollar ou le cours d'autres monnaies numériques devient une pratique courante pour certains entrepreneurs locaux qui souhaite investir dans ces actifs numérique et les intégrer à leur activité. Le secteur du tourisme, notamment, utilise de plus en plus les cyrptomonnaies pour faciliter les transactions internationales. D’ailleurs, bon nombre d’hôteliers locaux témoignent que les clients étrangers apprécient la possibilité de régler leurs séjours via ces monnaies numériques.



Pour ce qui touche les petits producteurs et artisans, ils explorent les possibilités offertes par les plateformes de vente en ligne avec des solutions de paiement innovantes. Ces technologies les aident à toucher une clientèle internationale avec une augmentation notable des marges et de l’indépendance commerciale.



Il faut toutefois préciser que la transition vers le numérique présente des obstacles significatifs. Le manque de formation et d’accompagnement technique efficace constitue un frein majeur pour de nombreuses entreprises locales.







De nouveaux métiers numériques émergent en Corse

Le développement numérique favorise l’apparition de nouvelles professions qui sont jusqu’alors peu représentées sur le territoire. Il s’agit des développeurs web, des spécialistes du marketing digital, des consultants en transformation numérique, etc. Les jeunes résidents, souvent contraints de partir étudier à l’extérieur, trouvent ainsi une raison valable de revenir travailler sur leur terre natale.



D’un autre côté, les compétences numériques offrent une flexibilité géographique particulièrement adaptée au contexte insulaire. À titre d’exemple, un développeur local peut rentrer chez lui et continuer à travailler avec ses clients éloignés après une période en agence web dans une grande ville. Il peut également profiter de l’occasion pour développer une clientèle locale.



C’est pourquoi la formation aux métiers du numérique doit s’organiser progressivement sur le territoire, aussi bien par les entités publiques que des particuliers. En outre, des bootcamps et formations courtes peuvent aider les professionnels en reconversion à acquérir rapidement des compétences techniques recherchées sur le marché du travail.







Les défis de la cybersécurité pour les entreprises corses

Face à la digitalisation croissante des activités, les entreprises corses doivent intégrer les questions de sécurité informatique dans leur stratégie. La multiplication des menaces cybernétiques (phishing, ransomware, vol de données, etc.) touche particulièrement les petites structures qui sont souvent moins bien protégées contre les risques numériques.



Plusieurs incidents notables ont d’ailleurs alerté la communauté locale durant les dernières années. Des attaques ont ciblé aussi bien des entreprises que certaines administrations. Ces événements malheureux ont ainsi sensibilisé les acteurs économiques à l’importance de la cybersécurité dans leur développement.



En outre, il faut reconnaître que les spécificités insulaires complexifient parfois la gestion des risques informatiques. L’éloignement géographique peut ralentir l’intervention de spécialistes en cas d’incident. De plus, le manque de prestataires locaux en sécurité informatique est considéré comme un facteur qui limite les possibilités d’accompagnement préventif.



Des initiatives locales émergent néanmoins pour pallier les difficultés rencontrées. Pour preuve, l’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC) aide les entreprises à répondre aux enjeux auxquels elles doivent faire face. L’automatisation et les risques cyber sont quelques de ses domaines de compétence. Elle peut ainsi faciliter l’accélération de la transformation numérique locale.







L’innovation numérique : un levier de développement durable à bien exploiter

La transition numérique des entreprises corses s’inscrit dans une réflexion plus large sur le développement durable du territoire. À ce titre, les technologies digitales peuvent significativement réduire l’impact environnemental des activités économiques et renforcer leur résilience face aux défis contemporains.



Mieux, la dématérialisation des documents et processus peut favoriser une réduction significative de la consommation de papier et des déplacements administratifs. Retenez également que l’évolution vers le tout numérique est particulièrement pertinente dans un contexte insulaire où les trajets peuvent être longs et énergivores.



Les entreprises locales ont donc intérêt à digitaliser l’ensemble de leur chaîne administrative, soit de la commande à la facturation électronique. En outre, il faut souligner que les outils numériques facilitent généralement l’économie circulaire et les circuits courts. Des plateformes locales peuvent mettre en relation producteurs et consommateurs avec optimisation de la logistique territoriale.



Quant à l’intelligence artificielle (IA), elle peut être efficacement mise à contribution dans plusieurs secteurs économiques de la Corse. Dans le domaine touristique par exemple, les acteurs peuvent recourir aux chatbots et outils d’analyse prédictive pour personnaliser les offres et anticiper les besoins des visiteurs.