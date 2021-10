Les enfants de l'école de Lisula découvrent l'envers du décor du stade Armand-Cesari

Au mois de février dernier, la municipalité de Lisula signait un partenariat économique, sportif et éducatif avec le SC Bastia. Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, les enfants de l’école Albert-Camus de Lisula se sont rendus ce mercredi 20 octobre au Stade Armand Cesari à Bastia : "Lisula s’inscrit aux côtés du SCB dans un grand projet qui irriguera nos écoles, nos clubs sportifs et qui ravira tous les passionnés " avait indiqué lors de la signature du partenariat en février dernier, Angèle Bastiani.



Avant de commencer les diverses visites, les représentants de la ville de Lisula ont déposé une gerbe au pied de la stèle érigée près du stade, rappelant la tragédie du 5 mai, en présence de la mairesse entourée notamment des petits lisulani.

Le Sporting Club de Bastia a par la suite offert un petit déjeuner aux enfants, avant de leur proposer une rétrospective des 3 dernières saisons du club dans la salle des Trophées. En milieu de matinée, les enfants ont participé à une séance photos et dédicaces avec l’équipe professionnelle et l’entraineur, Régis Brouard.



"Je suis tellement content d'être au milieu du stade et de visiter l'envers du décor que les gens qui sont dans les tribunes ne peuvent pas voir. Les vestiaires, fouler la pelouse... Et je suis encore plus content car il n'y aura plus de match le 5 mai" raconte Matteu Oliva, élève de CM2 bilingue, des étoiles plein les yeux et au tee-shirt dédicacé.



Les enfants ont effectué une visite guidée du stade et des vestiaires. Un détour qui aura certainement donné des idées à nos petits visiteurs. Une matinée qui s’est terminée par un déjeuner lui aussi offert par le SCB.

Avec les classes de CM1 bilingue de Monsieur Yaker et Madame Mattei, CM1 standard de Madame Beisser, CM2 standard de Madame Antonelli et CM2 bilingue de Madame Filippi.