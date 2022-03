Les employés de l'Insee Corse dénoncent un malaise social

Ce jeudi 31 mars, l’intersyndicale CFDT-CGT-STC a convié la presse devant les locaux de l’Insee pour « alerter l’opinion publique » sur le malaise social au sein de l’institut de statistiques. Les syndicats dénoncent une « accumulation de dysfonctionnements et de conflits qui vont en s’aggravant dans l’établissement », notamment avec la directrice Véronique Daudin. « Trois de nos collègues ont fait des burn-out qui ont débouché sur des arrêts-maladie et 3 déclarations d’accidents du travail pour motif psychologique en moins de deux ans, c’est bien qu’il y a un problème », s’indigne la déléguée syndicale STC de l’Insee, Laurence Agostini-Casamarta.



Après de nombreuses tentatives de dialogue social, celui-ci a été rompu. « Au niveau local, on ne peut pas discuter puisque la personne est juge et partie. Au secrétariat général, il n’y a pas non plus d’écoute », reprend-elle.



Dans ses revendications, l’intersyndicale demande aussi l’embauche d’un collègue corse ayant intégré l’école nationale de formation des statisticiens publics par concours interne et souhaitant rentrer chez lui à l’issue des 2 ans de formation. « Il va être affecté dans les Yvelines alors que des postes sont ouverts ici et qu’un besoin criant de compétences techniques et de stabilité est avéré », poursuit Laurence Agostini-Casamarta.

Les syndicats ont aussi tenu à souligner l’état dégradé de leurs locaux où les infiltrations dans les murs sont nombreuses.



Pour toutes ces raisons, le STC demande le départ de la directrice. La CGT est quant à elle plus modérée et espère « renouer le dialogue » sans quoi, elle s’alignera sur le STC.



La direction réagit



Contactée, Véronique Daudin, directrice régionale de l’Insee ne nie pas les difficultés rencontrées par l’établissement. Concernant les burn-out, elle explique avoir réuni le 16 février dernier un comité d’hygiène et de sécurité pour « accompagner les agents ». Elle aurait aussi procédé à l’allégement de certaines tâches.



En ce qui concerne le poste convoité par l’employé corse formé sur le continent, Véronique Daudin explique : « Une campagne de mobilité des cadres A est en cours. C’est l’Insee national qui a fixé les lignes directrices des zones de mobilité. Mais le poste ouvert est de niveau supérieur à un élève sortant d’école. Avant de se sédentariser en Corse, la personne devra assurer plusieurs postes sur le continent. »



La dernière revendication des syndicats portant sur des infiltrations dans leurs locaux, la directrice est catégorique, « des travaux sont effectués tous les 3 à 6 mois pour colmater les infiltrations toutefois, ce processus en provoque à chaque fois d’autres ».

Dans l’attente de nouveaux travaux, elle l’assure : « Il y a 1 300 m2 pour 38 agents, ils ne travaillent pas dans les infiltrations ».