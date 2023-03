Les élus de l'Assemblée de Corse privés du droit de parler leur langue

C’est une décision qui « revient à priver les élus de la Corse du droit de parler leur langue à l’occasion des débats au sein de l’Assemblée de Corse, du Conseil exécutif de Corse, et des actes de la vie publique », selon les mots du communiqué commun transmis par Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis ce vendredi. Par un jugement daté d’hier, le Tribunal Administratif de Bastia a annulé la délibération de l’Assemblée de Corse du 16 décembre 2021 portant modification de son règlement intérieur, ainsi que l’arrêté du président du Conseil Exécutif du 8 février 2022, venant adouber un texte similaire.



À l’origine de cette décision, un recours contentieux introduit par l’ex-préfet de Corse, Pascal Lelarge. Mi-février 2022, à l'aube de son départ après 19 mois de conflit ouvert avec l’Exécutif, ce dernier avait en effet décidé d’attaquer ces deux textes au regard de formulations communes qui posaient que « l’Assemblée et le Conseil Exécutif sont garants des intérêts matériels et moraux du peuple corse » et que les langues des débats « sont le corse et le français ». Des mentions jugées irrecevables par l’ex-préfet de Corse, en ce qu’elles sont à la fois « contraires à la notion de République une et indivisible », et du fait qu'à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est inscrit que « la langue de la République est le français ».



Pas question pour autant pour l’Assemblée de Corse et le Conseil Exécutif de retirer ces délibérations « pour des raisons juridiques, mais aussi politiques et philosophiques ». « Le peuple corse existe et la langue corse est la langue historique de ce peuple », appuient en effet Gilles Simeoni et Marie-Antoinette Maupertuis. Devant ce refus, et après plusieurs recours gracieux, l’État décidait, en juin suivant, de porter l’affaire en justice « malgré le processus de négociation en cours entre la Corse et l’État », soulignent les deux élus. À l’appui, Pascal Lelarge soutenait alors notamment que ces règlements intérieurs ne peuvent « être utilisés à des fins politiques ou comme vecteurs d’un souhait de modification institutionnelle ».